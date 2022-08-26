老鼠合成胚胎：英國劍橋科學家幹細胞實驗成功 有腦袋有心跳

菲利帕·羅克斯比（Philippa Roxby）

BBC衛生事務記者

32 分钟前

圖像來源，Amadei and Handford 圖像加註文字， 研究人員表示，合成胚胎展示了具可比性的大腦與心臟形成。

英國劍橋大學（University of Cambridge）的科學家在實驗室中生成了一批老鼠合成胚胎，過程並不涉及卵子和精子。合成胚胎具備大腦和能跳動的心臟。

這些以幹細胞培植而成的老鼠胚胎只存活了八天，但研究團隊稱，這有助於改善人們對最初期器官形成的認知，以至於為何有些胚胎會流產。

其他科學家則對此做法有所保留。他們指出，雖然這技術顯得成熟，但仍有諸多門坎有待克服。

這是劍橋大學與美國加州理工學院（California Institute of Technology; Caltech）最新發表在學術雜誌《自然》上的研究成果。最近也有來自以色列的研究團隊發表結果相近的研究。

劍橋這支團隊過去10年持續研究懷孕早期階段，但許多活動都藏在孕婦的子宮裏，無法看見。

但透過在實驗室內模仿自然過程，他們找到了方法，讓三種老鼠的幹細胞互動起來，生長出與胚胎相近的組織。

不過因為發育缺陷，這些胚胎只存活了八天，但總算趕上了大腦開始發展的階段。

瑪格達萊娜·澤尼克—格茨教授（Prof Magdalena Zernicka-Goetz）身兼劍橋哺乳動物發育和幹細胞生物學教授，以及加州理工學院生物學教授。她說這項研究進展是「夢想成真」，有望為了解器官的形成提供一線機會。

圖像來源，Amadei and Handford 圖像加註文字， 把自然胚胎與合成胚胎放在一起比較，在形成八天之後，兩者顯得非常相似。

她說：「人類生命的這一階段充滿謎團，能在培養皿上看到這是怎樣發生的——接觸到個別幹細胞，了解到為何這麼多妊娠會失敗，還有我們或許能如何避免它（流產）發生——是很特別的經歷。」

這項進步也意味著可減少科研對活生動物的依賴，也會成為新藥測試的有用途徑。

同業抱觀望態度

然而，西班牙巴塞羅那龐培法布拉大學（Universitat Pompeu Fabra, Barcelona）的阿方索·馬丁內斯·阿里亞斯教授（Prof Alfonso Martinez Arias）說：「這是個進步，但只在非常初步的開發階段。雖然表面上看很像一個胚胎，但這是一件有缺陷的罕有事件，這不能被忽略。」

研究人員現在計劃設法讓合成胚胎能多存活一、兩天。在未能造出合成胎盤的情況下，這是很困難的一件事情。

他們的最終目標是以人類幹細胞培養出相似的胚胎，但這不但是任重道遠，更存在著很複雜的道德問題。

目前英國法律允許最多14天大的人類胚胎在實驗室內接受研究，而合成胚胎則沒有任何規定。

英國弗朗西斯·克里克研究所（Francis Crick Institute）的羅賓·洛維爾—巴奇教授（Prof Robin Lovell-Badge）認為，這個狀況應當改變。

他說：「基於其與真實胚胎相似，那自然得考慮應否和如何監管這些以綜合幹細胞為基礎的胚胎模型。」

他還補充說，不能輕易把這些與胚胎相似的模型「當成是真的，即使它們越來越像真的」。