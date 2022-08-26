老鼠合成胚胎：英國劍橋科學家幹細胞實驗成功　有腦袋有心跳

  • 菲利帕·羅克斯比（Philippa Roxby）
  • BBC衛生事務記者
英國劍橋大學與美國加州理工學院研究人員共同生成的老鼠合成胚胎

圖像來源，Amadei and Handford

圖像加註文字，

研究人員表示，合成胚胎展示了具可比性的大腦與心臟形成。

英國劍橋大學（University of Cambridge）的科學家在實驗室中生成了一批老鼠合成胚胎，過程並不涉及卵子和精子。合成胚胎具備大腦和能跳動的心臟。

這些以幹細胞培植而成的老鼠胚胎只存活了八天，但研究團隊稱，這有助於改善人們對最初期器官形成的認知，以至於為何有些胚胎會流產。

其他科學家則對此做法有所保留。他們指出，雖然這技術顯得成熟，但仍有諸多門坎有待克服。

這是劍橋大學與美國加州理工學院（California Institute of Technology; Caltech）最新發表在學術雜誌《自然》上的研究成果。最近也有來自以色列的研究團隊發表結果相近的研究

劍橋這支團隊過去10年持續研究懷孕早期階段，但許多活動都藏在孕婦的子宮裏，無法看見。

但透過在實驗室內模仿自然過程，他們找到了方法，讓三種老鼠的幹細胞互動起來，生長出與胚胎相近的組織。

不過因為發育缺陷，這些胚胎只存活了八天，但總算趕上了大腦開始發展的階段。

瑪格達萊娜·澤尼克—格茨教授（Prof Magdalena Zernicka-Goetz）身兼劍橋哺乳動物發育和幹細胞生物學教授，以及加州理工學院生物學教授。她說這項研究進展是「夢想成真」，有望為了解器官的形成提供一線機會。

圖像來源，Amadei and Handford

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把自然胚胎與合成胚胎放在一起比較，在形成八天之後，兩者顯得非常相似。

她說：「人類生命的這一階段充滿謎團，能在培養皿上看到這是怎樣發生的——接觸到個別幹細胞，了解到為何這麼多妊娠會失敗，還有我們或許能如何避免它（流產）發生——是很特別的經歷。」

這項進步也意味著可減少科研對活生動物的依賴，也會成為新藥測試的有用途徑。

同業抱觀望態度

然而，西班牙巴塞羅那龐培法布拉大學（Universitat Pompeu Fabra, Barcelona）的阿方索·馬丁內斯·阿里亞斯教授（Prof Alfonso Martinez Arias）說：「這是個進步，但只在非常初步的開發階段。雖然表面上看很像一個胚胎，但這是一件有缺陷的罕有事件，這不能被忽略。」

研究人員現在計劃設法讓合成胚胎能多存活一、兩天。在未能造出合成胎盤的情況下，這是很困難的一件事情。

他們的最終目標是以人類幹細胞培養出相似的胚胎，但這不但是任重道遠，更存在著很複雜的道德問題。

目前英國法律允許最多14天大的人類胚胎在實驗室內接受研究，而合成胚胎則沒有任何規定。

英國弗朗西斯·克里克研究所（Francis Crick Institute）的羅賓·洛維爾—巴奇教授（Prof Robin Lovell-Badge）認為，這個狀況應當改變。

他說：「基於其與真實胚胎相似，那自然得考慮應否和如何監管這些以綜合幹細胞為基礎的胚胎模型。」

他還補充說，不能輕易把這些與胚胎相似的模型「當成是真的，即使它們越來越像真的」。

「要是這些（合成胚胎）是從人類幹細胞衍生而來，而大家接受這些（胚胎）絶不可以被移植到子宮內，那我們永遠無法知道兩者是否相等。」