美國「阿爾忒彌斯」計劃：NASA載人登月新時代進入啟動倒計時

55 分钟前

圖像來源，NASA 圖像加註文字， T-38教練機是美國宇航局用來訓練宇航員的飛機。圖為幾架T-38教練機在肯尼迪航天中心發射台39B上空飛越即將發射的「太空發射系統」重型火箭。

美國宇航局（NASA）正在為返回月球的旅程做凖備，其新月球火箭——「太空發射系統」（Space Launch System，SLS）的升空已進入倒計時。

「太空發射系統」是美國宇航局開發的最強大的飛行器，並將成為「阿爾忒彌斯」（ Artemis）計劃的基礎，該項目旨在讓美國宇航員缺席50年後重新登月。

「太空發射系統」重型火箭定於當地時間周一 （8月29日）08:33（格林尼治標凖時間 12:33；英國夏令時 13:33）從肯尼迪航天中心升空。

高達322英尺的「太空發射系統」將把「獵戶座」（Orion）測試太空艙載離地球。

這艘飛船將圍繞月球繞一個大弧線，然後在六周後返回太平洋濺落。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 美國啟動重返月球計劃第一步，登月火箭將首飛

「獵戶座」測試太空艙這次沒有載人，但假設所有硬件都能正常工作，宇航員將從2024年開始登上太空艙，執行未來一系列更複雜的任務。

美國宇航員蘭迪·布雷斯尼克（Randy Bresnik）解釋說：「我們對『阿爾忒彌斯一號』飛行所做的一切，都是從我們可以證明什麼，以及我們可以證明什麼可以降低『阿爾忒彌斯二號』載人任務風險的角度來觀察的。」

圖像來源，Reuters

美國航天局在下周有幾次發射機會，但得抓住時機。每年這個時候，佛羅里達州的天氣非常活躍，經常有電子風暴從發射站上空掠過。

事實上，最近幾天，該發射站的避雷塔已經被擊中數次。清晨是天氣通常最平靜的時候，這使得星期一成為飛行的好日子。

氣象學家麥洛迪·洛文（Melody Lovin）說：「基本上，發射窗口的開始，或者早上08:30之後，有80%的機會出現有利天氣。」

但是，如果技術問題將發射推到分配的兩小時窗口的後面，則概率會下降到60%，因為可能會出現陣雨。火箭不允許在雨中升空。

分析

BBC科學事務編輯麗貝卡·莫雷爾（Rebecca Morelle）

「阿爾忒彌斯」是新一代的「阿波羅」嗎？

1969年，當尼爾·阿姆斯特朗（Neil Armstrong）和巴茲·奧爾德林（Buzz Aldrin）在月球上邁出第一步時，他們迎來了太空探索的黃金時代。「阿波羅計劃」（The Apollo programme）改變了我們看待地球和我們自己的方式。現在，50年過去了，月球再次出現在人類的視線中。對於那些從未親眼目睹阿波羅任務的人來說，希望「阿爾忒彌斯」（Artemis）能夠激勵新一代。