美國「阿爾忒彌斯」計劃：NASA載人登月新時代進入啟動倒計時
美國宇航局（NASA）正在為返回月球的旅程做凖備，其新月球火箭——「太空發射系統」（Space Launch System，SLS）的升空已進入倒計時。
「太空發射系統」是美國宇航局開發的最強大的飛行器，並將成為「阿爾忒彌斯」（ Artemis）計劃的基礎，該項目旨在讓美國宇航員缺席50年後重新登月。
「太空發射系統」重型火箭定於當地時間周一 （8月29日）08:33（格林尼治標凖時間 12:33；英國夏令時 13:33）從肯尼迪航天中心升空。
高達322英尺的「太空發射系統」將把「獵戶座」（Orion）測試太空艙載離地球。
這艘飛船將圍繞月球繞一個大弧線，然後在六周後返回太平洋濺落。
「獵戶座」測試太空艙這次沒有載人，但假設所有硬件都能正常工作，宇航員將從2024年開始登上太空艙，執行未來一系列更複雜的任務。
美國宇航員蘭迪·布雷斯尼克（Randy Bresnik）解釋說：「我們對『阿爾忒彌斯一號』飛行所做的一切，都是從我們可以證明什麼，以及我們可以證明什麼可以降低『阿爾忒彌斯二號』載人任務風險的角度來觀察的。」
美國航天局在下周有幾次發射機會，但得抓住時機。每年這個時候，佛羅里達州的天氣非常活躍，經常有電子風暴從發射站上空掠過。
事實上，最近幾天，該發射站的避雷塔已經被擊中數次。清晨是天氣通常最平靜的時候，這使得星期一成為飛行的好日子。
氣象學家麥洛迪·洛文（Melody Lovin）說：「基本上，發射窗口的開始，或者早上08:30之後，有80%的機會出現有利天氣。」
但是，如果技術問題將發射推到分配的兩小時窗口的後面，則概率會下降到60%，因為可能會出現陣雨。火箭不允許在雨中升空。
分析
BBC科學事務編輯麗貝卡·莫雷爾（Rebecca Morelle）
「阿爾忒彌斯」是新一代的「阿波羅」嗎？
1969年，當尼爾·阿姆斯特朗（Neil Armstrong）和巴茲·奧爾德林（Buzz Aldrin）在月球上邁出第一步時，他們迎來了太空探索的黃金時代。「阿波羅計劃」（The Apollo programme）改變了我們看待地球和我們自己的方式。現在，50年過去了，月球再次出現在人類的視線中。對於那些從未親眼目睹阿波羅任務的人來說，希望「阿爾忒彌斯」（Artemis）能夠激勵新一代。
新的任務將有所不同。美國國家航空航天局正計劃讓第一位女性和第一位有色人種登上月球——這表明太空探索對所有人開放。而月球表面僅僅是個開始。美國國家航空航天局的野心更遠，它的目標是火星。這確實將是體驗的巨大飛躍。