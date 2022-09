哺乳動物如何熬過恐龍滅絶後的末日世界

23 分钟前

這個問題正是《哺乳動物的崛起與統治世界》(The Rise and Reign of the Mammals)一書的作者史蒂夫·布魯薩特(Steve Brusatte)和他在愛丁堡大學(University of Edinburgh)的同事們一直在研究的題目。