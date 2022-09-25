運動與健身：北歐式健走比一般走路更健身的七個原因

林賽·博頓斯（Lindsay Bottoms）

The Conversation *

38 分钟前

圖像加註文字， 北歐式健走（也稱越野行走，Nordic walking）

你是否注意過有人雙手持桿（類似滑雪杖）健步行走，他們甚至在平地走路也使用這種握桿手杖。

你可能會反問，為什麼？其實，這種行走方式叫北歐式健走（也稱越野行走，Nordic walking），它有點像越野滑雪，只不過沒有雪。

這種行走方式最早是在斯堪的納維亞發展起來的，大約20年前傳入中歐。但不知為何，儘管它有許多健康益處，卻並沒有流行開來。

以下是應該嘗試北歐式健走的七個原因。

一，燃燒更多卡路里

早在1995年，研究人員就注意到北歐式健走比常規式走路燃燒更多卡路里。實際上，它比正常走路要多燃燒18%的卡路里。

自那以後，已經有許多研究驗證了這一發現。這就是為什麼北歐式健走對那些想減肥的人來說可能是一種很好的運動方式。

意大利的一項研究甚至發現，與普通步行相比，體重超重者用北歐式健走方式健身減肥速度更快。

雖然北歐式健走所燃燒的卡路里沒有其他一些更劇烈的運動方式多，比如跑步，但它卻是一種很好的低力度運動選擇，或是一種提高日常走路益處的一種方法。

二，減輕四肢疼痛

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 雖然普通走路益處很多，但北歐式健走更有助於重新分配重力平衡。

走路時使用握桿可以通過手臂和軀幹分散重量，因而減少背部、膝蓋和臀部壓力。從理論上來講，它有助於在行走時緩解背痛。

但這方面的研究結果不一致，有些研究顯示北歐式健走能減輕後背痛以及對膝蓋的衝擊力；但另外一些研究認為，它並不比正常行走有更多幫助。

如果你有腰部、臀部和膝蓋疼痛，北歐式健走可能會對你有所幫助， 因為它會在某種程度上重新分配你的承重力。但在嘗試前還是應該跟醫生商量。

三，改善上身力量

由於北歐式健走比常規走路可以讓上肢和肩膀更用力，因此可以改善（上肢）的力量。研究表明，北歐式健走不僅可以增加手的握力，還能增加肩部的肌肉活動。

上身力量 -包括握力的強弱 - 對我們每天所做的很多事情都很重要，包括從提購物袋到給水壺加水等。增加肌肉力量對防止受傷也很重要，因為它有助於穩定關節，並在承受重物、例如提重購物袋時起到保護作用。

四，增加核心力量

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， G7國家領導人伴侶也參加越野行走

同普通走路相比，北歐式健走也更多地運用核心肌肉群（包括腹部和背部肌肉）。

多使用核心肌肉也有助於強化它們，反過來也有助改善姿勢。核心力量更佳也有助於改善平衡以及活動能力。

五，減少跌倒風險

不幸的是，隨著年齡增長，我們在走路時更可能絆倒和跌倒。這主要是因為肌肉力量減弱、平衡問題以及走路的方式等原因。

北歐式健走的好處是在用腿行走的同時，還可以借助手杖撐地的力量，它可以幫助改善平衡，並讓你不容易摔倒。

事實上，一項研究甚至顯示，參加北歐式健走訓練計劃3周的人就改善了平衡能力 - 即使在沒有使用手杖的情況下（也是如此）。因此，英格蘭公共衛生署（PHE）為希望改善平衡的老年人推薦北歐式健走就毫不奇怪了。

六，促進心血管健康

研究表明，北歐式健走可以在短短4周時間內就可以改善心血管健康。

另一項針對肥胖女性的研究還顯示，北歐式健走可以改善血壓，儘管程度與普通走路很類似。

此外，北歐式健走還被證明可以改善絶經後女性的血糖水平，它對預防糖尿病以及改善血液中膽固醇水平都非常重要。

七，走得更快

北歐式健走可以比普通步行讓你更快到達目的地。事實上，一份有關北歐式健走的評審顯示，跟普通行走相比，北歐式健走可以把行走速度平均提高25%。由於走路速度快，因此燃燒的卡路里更多。因此，如果做30分鐘的北歐式健走，可能會比平時步行走得更遠、燃脂也更多。