英國新國王查爾斯三世：「仍會熱心氣候變化議題」

賈斯汀·羅拉特(Justin Rowlatt)

氣候事務編輯

1 小时前

圖像來源，PA Archive 圖像加註文字， 查爾斯三世年輕時在北威爾士的斯諾登山（Snowdonia)

英國的新國王查爾斯三世會放棄自己一直熱衷的環境保護游說嗎？

在他還是威爾士親王的數十年當中，他一直在積極活動，作說服工作，召集會議，推進環保議題。

但是作為國王他要受到一些規則的限制，國君有在政治上保持中立的義務。

不過查爾斯的朋友和顧問都說，他不會對全球變暖問題採取漠視態度。

那麼敦促在諸如氣候變化或生物多樣性喪失等關鍵的全球議題上採取行動可能成為一位現代君主的行為嗎？

查爾斯三世國王的興趣很廣泛，包括從熱帶雨林到海洋深處，從可持續的農業活動到水安全等。早在這些議題進入主流關注範圍之前就受到他的關注。

1969年在他成為威爾士親王幾個月後，20歲的查爾斯親王就曾給當時的英國首相威爾遜寫信，表達了對蘇格蘭河流中三文魚數量減少的擔憂。他在信中抱怨說，「在野生動物問題上人們十分短視。」

隨著時光推移，查爾斯越來越關注應對全球變暖問題，他認為這是人類遇到的最大挑戰之一。去年在格拉斯哥舉行的《聯合國氣候變化框架公約》第26次締約方大會（COP26）上他成為主要的出席者，在開幕式講話中敦促世界領導人一起努力拯救地球。

當我在氣候大會之前採訪他的時候，他對我說，全世界對氣候變化危險做出反應「延誤的時間太長了」。我指出世界領導人不久要開會討論氣候危機問題，他回答說：「但他們只是討論，問題是要採取行動。」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， BBC氣候事務編輯賈斯汀·羅拉特去年採訪查爾斯，他強調一些年輕人對氣候變化問題感到絶望

他甚至說，他明白為什麼有些人覺得必須要走上街頭採取行動，諸如「反抗滅絶」的環保運動，並說，「人們應該真正注意到如此多年輕人已經感到很絶望。」

提到不採取行動的危險，他明確說，「那將是個災難。會是災難性的。已經出現了災難，因為極端氣候造成的壓力，令自然界的所有物種都難以生存。」

資深的環保主義者托尼·朱珀（Tony Juniper）評價說，新國王「可能算是有史以來最重要的環保人士」。托尼·朱珀是自然英格蘭的主席，查爾斯的長期顧問，他說查爾斯的知識「難以置信地淵博」，而且他有「絶對巨大」的影響。

問題是查爾斯作為國王是否在這個議題或其他問題上會繼續如此直言。

地球之友的前負責人，查爾斯的前顧問喬納森·波裏特（Jonathon Porritt）所，「就我們所知他對於繼位的考慮，我們知道他對於自己的憲法職責絶對清楚。」

查爾斯三世國王自己也這樣說過。在2018年的一次採訪中當他被問到是否會是一位「干預的」國王時，他回答說，「我沒有那麼愚蠢」，說關於他會繼續游說議員的說法是「無稽之談」。

聯絡作用

去年當我問他是否認為（當時的英國首相）約翰遜政府做出了足夠的努力應對氣候變化的時候，他笑著說「我不可能發表評論。」

在上周，新國王承認，「對我來說，不可能再花那麼多時間和精力投身於我深度關心的慈善事業和議題」。

不過他熱心於環保不會突然中斷。他的許多工作已經在公眾視線外進行。

查爾斯從前的新聞秘書朱利安·佩恩（Julian Payne）說，「國王是個召集人，他聯繫不同的人和機構，為他們創造不同的可能性和找到解決方案」，查爾斯會邀請「最有知識和最有經驗的人，聆聽他們的想法和建議。」

佩恩說，「我猜想在他發揮新職能的時候，這種運作方式還會得以持續。」

查爾斯處理問題的方法曾經引發了一些意想不到的計劃。喬納森·波裏特說，看看他在應對氣候變化問題上如何同會計行業合作。

喬納森·波裏特說，國王認識到世界需要計算排放和評判公司取得進展的方法。在2004年，他成立了「持續性項目會計」，試圖找到如何採取行動的方案。

「地球憲章」（Terra Carta）承諾

近年來他努力鼓勵商界在應對氣候變化行動中發揮主要作用。500多家企業的負責人，包括世界一些最大的金融機構和公司都加入了他的「可持續性市場計劃」。

這些公司和機構被形容為"自願的聯合，他們都簽署了他的「地球憲章」承諾，同意「盡快加速向可持續未來過渡」。

查爾斯在格拉斯哥氣候會議開幕式上說，「我們需要一種廣泛的類似軍事行動的行動，調動全球私營機構的力量。」

一位英國資深政界人士對我說，他可以想象查爾斯作為國王也能發表相同講話。他說，「你不會聽到查爾斯對開採頁岩油的看法，但是我能想象得出，他會談論在氣候問題上有必要採取緊急行動。」

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 美國總統的氣候特使約翰·克里希望查爾斯國王將繼續施壓，促進在氣候變化問題上採取行動

美國總統拜登的氣候特使克里（John Kerry）也同意這個看法。他說過，他希望查爾斯繼續在氣候問題上施加壓力。

克里在BBC廣播4台的今日節目中說，「這是個世界性問題，不是意識形態。這關係到我們星球的生存。難以想象他不想（在氣候問題上施壓），他會覺得有必要利用君主的重要位置，而且會敦促世界做必須要做的事情。」

畢竟，應對氣候變化是所有國家政府的義務，也得到英國法律承認。

氣候變化法案要求政府在2050年前把減少溫室效應氣體排放減少到零。

所有方面都同意這是重中之重。特拉斯首相也表示過她領導的政府會「加倍努力」實現這個目標。