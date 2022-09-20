美國總統拜登：新冠疫情大流行在美國已結束

小伯恩德·德布斯曼（Bernd Debusmann Jr）

BBC記者，發自華盛頓

27 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 9月15日，拜登在白宮講話。

美國總統拜登（Joe Biden）宣佈，新冠疫情全球大流行在美國已結束——即使死於新冠病毒的美國人數量仍在持續上升。

拜登表示，儘管「我們仍然有問題」，但是狀況已經在迅速改善。

數據顯示，平均每天有超過400名美國人死於這種病毒。

世界衛生組織（WHO）總幹事在上周曾表示，全球大流行的終結已經「近在眼前」。

在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）於周日（9月18日）播出的《60分鐘時事雜誌》（60 Minutes）訪問中，拜登表示，美國仍在做著「大量的工作」來控制病毒傳播。

周末播出的訪問有一部分是在底特律車展（The Detroit Auto Show）上攝製的，當時美國總統在場向民眾致意。

「如果你有注意就知道，沒有人戴口罩，」他說，「所有人都似乎狀態不錯。」

不過，有政府官員在周一向美國媒體表示，相關的評論並不代表政策發生變化，也沒有計劃解除目前正生效的2019冠狀病毒病公共衛生緊急狀態。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 奧密克戎變種病毒佔美國病例近三分之二。

今年8月，美國官員將2020年1月起生效的公共衛生緊急狀態繼續延長至今年10月13日。

至目前，已有超過100萬美國人死於新型冠狀病毒疾病。

約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據顯示，目前的七天日均死亡數字持續高於400，過去一周有超過3000人死亡。

相比之下，在2021年1月，單周之內報有超過2.3萬人死於這種病毒。美國總人口有約65%被認為已經全面接種新冠疫苗。

美國聯邦政府的一些強制接種疫苗規定仍然在生效——包括醫護人員、軍人和一些坐飛機進入國境的非美國公民。

共和黨高層人士批評總統的相關言論，其中前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）發推文（Twitter）稱：「拜登現在說『大流行已結束』的同時又正在用他的新冠疫苗強制令將數以萬計的健康士兵踢出軍隊。」

最近幾周，公共衛生官員已經表達了謹慎樂觀，認為世界正在接近疫情全球大流行的恢復階段，但仍然繼續敦促民眾小心。

周一，美國國家過敏症及傳染病研究所（National Institute of Allergy and Infectious Diseases）所長安東尼·福奇博士（Dr Anthony Fauci）承認，狀況已經有所改善。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 福奇告誡說，新的2019冠狀病毒病變種仍然有可能出現，特別是在接下來的冬季數月。

但是他在華盛頓一個智庫上發表評論時同樣表示，日均死亡率仍然處於「不能接受的高位」。

「如果說我們要『與病毒共存』，我們現在還沒有到達那個我們需要到達的位置，」福奇說。

他還告誡說，新的2019冠狀病毒病變種仍然有可能出現，特別是在接下來的冬季數月。

美國近日授權新的疫苗，以應對當前在該國佔最大比例的奧密克戎（Omicron）變種，聯邦衛生官員促請美國人確保疫苗接種符合最新要求。

上周，世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，世界「終結全球大流行的形勢從未這麼好」。

「我們還沒到那裏，」他說，「但是終點已近在眼前。」

2019冠狀病毒病仍持續對美國經濟帶來重大的衝擊。美國全國經濟研究所（National Bureau of Economic Research）在上周報告，與新冠相關的疾病已經令美國勞動力削減約50萬人。

拜登表示，他相信疫情全球大流行已對美國人的心神造成「深遠」的影響。

「它已經改變了所有事情……人們對自身，對家庭，對國家狀況，和他們所在社會群體狀況態度。」

「這是非常艱難的時期——非常艱難。」