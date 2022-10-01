「全球50歲以下人口癌症發病率升高」 背後可能的原因

西沃恩·格拉維（Siobhan Glavey）

The Conversation *

40 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 乳腺癌仍是女性的主要殺手，新研究說孕婦懷孕時進食受限可能會增加後代患乳腺癌機會。

說到減少患癌風險，我們都知道該怎麼做，對吧？塗防曬霜、戒煙、盡量避免加工食品、保持健康、減肥以及保證充足睡眠等。

但如果引發癌症的大部分因素在我們生命早年已經發生，或更糟糕的是，在我們出生前就埋下了禍根，那該怎麼辦？

布萊根婦科醫院（Brigham and Women's Hospital）和哈佛大學最近的一項研究說，情況可能正是如此，尤其是那些在50歲之前就患癌的人（早發性癌症）。

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90後相比70後

這項研究發表在Nature Reviews Clinical Oncology（《自然評估臨牀腫瘤學》），其中最重要的一個發現是，1990年以後出生的人--比如說相比1970年出生的人 -- 更有可能在50歲之前得癌。這意味年輕人將要比他們之前幾代人更受癌症沉重負擔的拖累，同時也會給醫保、經濟和家庭帶來連鎖反應。

我們在生命早期所接觸的事物可能會影響晚些時候患癌的風險。對這一癌症趨勢的研究著眼於這些因素如何影響早發性癌症。至於生命早期接觸到哪些東西更重要雖然目前尚不完全清楚，但主要包括飲食、生活方式、環境以及生活在我們腸道中的微生物細菌（微生物群系，也稱腸道菌群，microbiome）。

研究人員在觀察了大量人群後發現，飲食習慣和生活方式是在生命早期形成的。例如肥胖，肥胖兒童長大更有可能變成肥胖成年人。而肥胖是癌症的一個已知風險因素，因此那些（肥胖）成年人患癌的年齡可能會更早，這可能是因為他們接觸風險因素時間更長有關。

當然， 一些早發性癌症被發現是因為更好的篩查以及早期診斷，它推升了全球每年確診癌症病例的數量。但這並不是事情的全部。

同晚發性癌症相比，早發性癌症具有不同的遺傳特徵，而且同生命後期診斷出的癌症相比也更可能已經擴散。這就意味著，這些癌症可能需要不同的治療方法，一種針對癌症發病時病人年齡的個性化治療。

腸道細菌

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 我們的飲食和腸道菌群也會影響患癌機率，特別是幾種跟腸道有關的癌症。

布萊根婦科醫院的研究查看了14種癌症，發現雖然患同一種癌症，但50歲之前患病與50歲之後患病，其癌症的基因構成、侵襲性（是否容易擴散）和生長速度都不一樣。

這似乎在幾種類型的腸道癌症中（大腸癌或結直腸癌、胰腺癌和胃癌）中更加突出。一個可能的原因是這與我們的飲食和腸道菌群有關。

高糖飲食、抗生素以及母乳餵養都會改變腸道細菌。這些因素的社會模式隨著時間推移發生變化，也會體現在我們腸道的細菌中。這也從側面支持了世界衛生組織徵收糖稅的建議。

如果健康細胞是當我們還在母親子宮裏就已經形成了，那麼，那些後來引發癌症的細胞可能也是。

已知高風險因素

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 肥胖是已知癌症風險因素之一

孕婦飲食、肥胖和環境因素，比如空氣污染和殺蟲劑是增加慢性疾病和癌症的已知風險。

相反，懷孕期間食物攝取嚴重受限，例如因饑荒所致，會增加後代罹患乳腺癌的風險。

這兩種發現將對社會減少癌症風險的努力產生不同影響。

作為一名血液學醫生，我負責照顧治療多發性骨髓瘤患者。這是一種無法治癒的血癌，它通常影響70歲以上的病人。但近年來，在全世界範圍內已經有越來越多較年輕人被診斷出這種癌，這可以解釋為更好的篩查所致，但這也僅僅是一部分原因而已。

該研究還把肥胖列為早發性疾病的一個重要風險因素，但很明顯, 還有其他尚未發現的風險因素。

明白早發性癌症的原因、真正重要的外部元素都有哪些以及可以採取什麼預防措施，是為後代制定預防戰術的第一步。