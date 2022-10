「全球50歲以下人口癌症發病率升高」 背後可能的原因

40 分钟前

布萊根婦科醫院(Brigham and Women's Hospital)和哈佛大學最近的一項研究說,情況可能正是如此,尤其是那些在50歲之前就患癌的人(早發性癌症)。

90後相比70後

腸道細菌

已知高風險因素

注:本文作者西沃恩·格拉維(Siobhan Glavey)是愛爾蘭RCSI 醫學與健康科學大學(原愛爾蘭皇家外科醫學院,RCSI University of Medicine and Health Sciences)的病理學教授。原文發表在知識共享網站《對話》(The Conversation)上。