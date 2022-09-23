英國開啟病毒治療癌症新篇章 早期人體臨牀試驗成果喜人

米歇爾·羅伯茨（Michelle Roberts）

數字健康事務編輯

1 小时前

圖像來源，Getty Images

英國科學家說，一種使用普通病毒來感染和破壞癌細胞的新療法在早期人體試驗中效果顯著。

其中，一名病人的癌症徹底消失，其他患者的腫瘤也縮小了。

該藥物通過對唇皰疹病毒（cold sore virus）的弱化版進行改造，並用它殺死腫瘤。唇皰疹病毒是一種單純皰疹病毒（herpes simplex）。

接下來還需要進行更大規模和更長時間的研究，但專家說，這種病毒注射療法最終會給更多晚期癌症患者提供一條生命線。

癌症消失

39歲的沃伊科夫斯基（Krzysztof Wojkowski）是西倫敦的一名建築工人。他是參與正在進行的人體安全試驗中的一名患者。該試驗由英國皇家馬斯登NHS信託基金會癌症研究所負責。

沃伊科夫斯基在2017年被確診為唾液腺癌，靠近嘴部。儘管當時接受了手術以及其他一些治療，但癌症繼續生長。

沃伊科夫斯基說，「我被告知別無選擇了，當時正在接受臨終關懷。很可怕。因此，能有機會參加這一試驗令人難以置信。」

接受短期病毒療法 - 即單純皰疹病毒的特殊修改版 - 之後，他的癌症看起來消失了。

他說，「我每2周接受一次注射治療，連續5周。我的癌症被徹底根除了。我現在已經2年沒有癌症了。」

雙管齊下

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 該療法對包括食道癌在內的許多晚期癌症治療效果不錯。吸煙飲酒是導致食道癌的風險因素。

這種直接把病毒注射到腫瘤裏的療法以兩種方式攻擊癌症 - 通過侵入癌細胞並使其破裂，以及通過激活免疫系統。

作為試驗的一部分，大約有40名患者參與了治療。一些患者只接受了名為RP2的單獨病毒注射；其他一些人在病毒注射之外還接受另一種癌症藥物納武利尤單抗（nivolumab）的治療。

在法國巴黎舉行的醫學大會上所發表的這一研究結果顯示：

在9名只接受RP2注射治療的患者中，有3人（其中包括沃伊科夫斯基）腫瘤縮小

30名接受聯合治療的人中有7人病症似乎改善

疲倦等副作用一般都很輕微

領導該試驗的研究人員哈靈頓教授(Prof Kevin Harrington)對BBC表示，在包括對食道癌以及一種罕見眼癌等一系列晚期癌症的治療中，所看到的治療效果「真的非常不錯」。

「在早期臨牀試驗中能看到如此好的療效比例很罕見，因為他們主要目的是為了測試治療的安全性。參與人都是晚期癌症患者，他們目前所接受的治療已經不起作用了，」他說。

哈靈頓教授還說，「我特別想知道，隨著我們治療越來越多的患者，是否還能繼續看到效果。」

並非首次

這並不是科學家第一次使用病毒來對付癌症。幾年前，英國全民健康系統NHS已經批准了一種基於感冒病毒的療法，叫做T-Vec，用它來治療晚期皮膚癌。

哈靈頓教授把RP2稱為T-Vec的加強版或升級版。

他說，它對病毒進行了其它修改，讓它在進入癌細胞之後可以有效地殺死它們。

英國癌症研究基金會的貝克博士表示，這一令人鼓舞的發現可能改變癌症治療的進程。

貝克博士表示，100年前科學家就發現病毒可以幫助治療癌症，但如何安全有效地使用它們則一直是一種挑戰。