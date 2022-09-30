BBC調查：大型石油企業未經申報排放燃除天然氣，環境和健康代價可能巨大

埃斯米·斯塔拉德（Esme Stallard）、歐文·平內爾（Owen Pinnell）、傑斯·凱利（Jess Kelly）

BBC記者

57 分钟前

圖像來源，Hussein Faleh/BBC News 圖像加註文字， 阿里·侯塞因·祖魯德是伊拉克國內魯邁拉油田附近的白血病康復者，他身後就是燃除天然氣在燃燒。

BBC的一項新聞調查披露，大型石油公司沒有對一個溫室氣體排放的重要來源作出申報。

BBC發現，BP石油公司、埃尼能源公司（Eni，全稱「國家碳化氫公司」）、埃克森美孚（ExxonMobil）、雪佛龍（Chevron）以及殼牌石油（Shell，蜆殼）的油田上，有數以百萬噸計的燃除天然氣（gas flaring）排放沒有申報。

燃除天然氣是指通過燃燒的辦法去除石油生產過程中伴生的天然氣（associated gas）。 許多油田往往地處偏僻，由於缺乏相應的基礎設施或者臨近的天然氣市場，這些伴生的天然氣不能得到合理利用，最後只能被燃燒掉。

這些公司表示，它們的匯報方式是行業內的標凖操作。

燃除天然氣會釋放出強烈的二氧化碳、甲烷和黑煙灰混合物，對空氣造成污染並加速全球暖化。

BBC還發現，在伊拉克一些有燃除天然氣排放的油田附近生活的社區中，可能存在高強度的致癌化學物質。根據我們的發現，這些油田的未申報燃除天然氣濃度屬於世界最高級別。

聯合國人權及環境事務特別報告員戴維·博伊德（David Boyd）在回應中將這些社區比作「現代犧牲區」，即那些「營利和私利高於人類健康、人權和環境的地區」。

各企業承認減排的需要已經很長時間，卻排除了緊急的燃除天然氣。

但是這些企業表示，它們與另一家公司簽約進行日常運營，在這些地方，申報燃除天然氣排放是這家公司的責任。

這些油田是石油生產的重要部分——平均佔這些五家公司生產規模的50%。

然而，經過多個月的分析，BBC表現數十個油田上，運營者並沒有對排放進行申報，意味著沒有人進行申報。

利用世界銀行的燃除天然氣跟蹤衛星數據，我們能夠找到這些油田上的每一處排放點。我們估計在2021年，這些燃除天然氣中有相當於近2000萬噸二氧化碳未作申報。這相當於440萬架汽車一年排放的溫室氣體。

全部五家公司均回應表示，僅在它們直接運營的地點對排放作出申報，是行業的標凖操作。

殼牌與埃尼則補充表示，它們有交出總體排放數據，當中包括了非直接運營地點的燃除排放，但是這些數據沒有作細分，也沒有被包含在世界銀行的減排承諾中。

BBC阿拉伯語的一項調查顯示，燃除天然氣在伊拉克油田附近的人群當中增加了患上某些癌症的風險。

伊拉克東南部的巴士拉有一些世界最大的油田——魯邁拉（Rumaila）、西古爾納（West Qurna）、祖拜爾（Zubair）和納赫蘭·奧馬爾（Nahran Omar）油田——生活在那裏的人很久以來都懷疑，兒童白血病的患病率正在上升，而背後的原因就是燃除天然氣。

圖像來源，Hussein Faleh/BBC 圖像加註文字， 在巴士拉，燃除天然氣成了伴隨很多兒童成長的一道風景。

根據BBC阿拉伯語記者看到的伊拉克衛生部報告披露，在巴士拉區，所有種類的癌症新病例在2015至2018年間都上升20%。報道將此歸罪於空氣污染。

BP和埃尼是魯邁拉和祖拜爾油田的主要承包商，但是由於不是運營方，它們不申報氣體排放。而油田的運營者也沒有這樣做。

BBC阿拉伯語2021年與四個地點附近的環境及衛生專家合作，測試與燃除天然氣有關的致癌化學物。

我們從52名兒童身上收集的尿液樣本顯示，70%已經存在高級別的乙萘酚，這是可能致癌的物質萘的一種形式。

哥倫比亞大學兒童癌症教授曼努埃拉·奧里瑞拉-格林博士（Dr Manuela Orjuela-Grimm）表示：「這些兒童的（化學物）級別高得驚人……這對（他們的）健康很大影響，也表明他們應該受到密切監察。」

圖像來源，Hussein Faleh/BBC News 圖像加註文字， 我們在當地的一名環境專家舒克里教授在油田附近的社區測量空氣污染。

在11歲時，法蒂瑪·法拉赫·納傑姆（Fatima Falah Najem）被診斷患上一種名為急性淋巴芽細胞白血病的血液和骨骼癌症。暴露在苯之下的人會增加患這種病的風險。

法蒂瑪與她父母及六個兄弟姐妹住在祖拜爾油田附近，埃尼是該油田的主要承包商。

埃尼公司和祖拜爾油田的運營商都沒有申報那裏的燃除氣體排放。

出於健康理由，伊拉克法律禁止在民居附近6英里（10公里）之內排放燃除天然氣。

但是，祖拜爾油田的燃除天然氣幾乎是持續地在距離她家前門1.6英里的地方漂浮。

在她接受化療期間，法蒂瑪畫出了她家周圍的「熾熱火焰」。

她告訴我們，她喜歡在夜裏看這些火，並且已經習慣了它。

但是對於她的父親來說，看著她生病「就像是身上著火卻無法撲滅它」。

法蒂瑪在去年11月去世，直到那時候之前，她家人還在絶望地幫她尋找骨髓移植。她只有13歲。

圖像來源，Jess Kelly/BBC News 圖像加註文字， 法蒂瑪的母親告訴我們，直到生命的最後一天，她都表現得很堅強。

在被請求回應時，埃尼公司表示「強烈否認任何對其活動危害了伊拉克人健康的指控」。

埃尼公司指，它對於祖拜爾油田的燃除天然氣排放沒有合約義務。

據BBC的計算，25英里之外的魯邁拉油田排放的燃除天然氣比世界上任何其他地點都多——足以一年為英國300萬個家居供電。

BP是其主要承包商——它幫助建立了這處油田的運營商魯邁拉聯合作業機構（ROO），並對其進行監管。兩者均沒有對油田的燃除天然氣排放作出申報。

BP簽署的作業凖則當中指：「受到超出國家限制的污染所影響的人士可合法獲得賠償。」

但是19歲的白血病康復者阿里·侯塞因·祖魯德（Ali Hussein Julood）說，他和他父親在2020和2021年向BP索賠時卻沒有被理會。

BP表示：「我們對於BBC提出的問題感到極度擔憂——我們會立即覆核那些問題。」

關於巴士拉地區流出的癌症報告，伊拉克的石油部長伊赫桑·阿卜杜爾·賈巴爾·伊斯邁爾（Ihsan Abdul Jabbar Ismail）向我們表示：「我們要求所有在油田作業的合約企業遵守國際凖則。」

根據國際能源機構（International Energy Agency）的數據，假如全球排放的所有燃除天然氣都被收集利用，將可能代替超過90%的歐洲進口俄羅斯天然氣。

圖像來源，Essam Abdullah Mohsin/BBC News

但是，為石油公司收集燃除天然氣作諮詢的卡普泰里奧能源公司（Capterio）首席執行官司馬克·戴維斯（Mark Davis）向BBC表示，挪威等國家已經顯示，在嚴格的規管之下，這是有可能做到的。