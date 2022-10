氣候變化:歐洲河流乾涸對我們預示的警告

24 分钟前

「在多瑙河上下游的城鎮,乾旱和氣候變化具有存在的意義,」《多瑙河: 從黑海到黑森林的上游之旅》(The Danube: A Journey Upriver from the Black Sea to the Black Forest)的作者尼克·索普(Nick Thorpe)解釋道,「與城市居民相比,他們眼睜睜地看著這場災難在他們眼前展開。」