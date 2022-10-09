坐在無人駕駛汽車裏面實際上路是什麼感覺？

坐在無人駕駛汽車裏面實際上路是什麼感覺？

無人駕駛出租車在美國舊金山實際上路試驗，BBC的克萊頓（James Clayton）親身體驗乘坐無人駕駛汽車，經歷了一段緊張時刻。