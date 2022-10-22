谷歌AI聊天機器人：BBC記者親自體驗互動

佐伊·克萊曼（Zoe Kleinman）

BBC科技事務編輯

33 分钟前

圖像來源，Getty Images

不久前，一位谷歌工程師宣稱谷歌開發的人工智能聊天機器人有感知能力，結果遭到公司停職。

現在，谷歌推出英國版的「Lamda」（對話編程語言模型），使用者可以與其互動。

不過這是有限制的測試，對話僅限於三種情境模式，使用者也不能教「Lamda」學習任何新把戲。

谷歌還再次強調，驅動聊天機器人的「Lamda」技術，絶對沒有獨立思考和任何感覺能力。

使用者必須有一個谷歌賬號，並用谷歌賬號在安卓或蘋果裝置上下載該測試小程序，經過登記之後會被排入一個等候名單之中。

棉花軟糖星球

谷歌「Lamda」人工智能聊天程序今年8月在美國推出，每天有數千人登記使用。

早在一推出之後，就有許多使用者宣稱谷歌AI聊天機器人有自我感知能力，讓許多人腦海中湧出各種想象，不過事實上，人工智能聊天機器人的工作就是陪人聊天。

我很早就非常想要體驗谷歌人工智能聊天機器人，因此一直和谷歌聯繫，看看能不能有親自體驗的機會，經過不屈不撓的要求之後，谷歌同意讓我體驗，但有以下條件：

我不能拍攝錄製任何聊天內容，也不能引述任何人

時間只有30分鐘

不能使用我自己的手機體驗谷歌人工智能聊天機器人

聊天過程中必須有一名谷歌職員在場

三種聊天情境模式為：

想象——讓「Lamda」想象它在某個地方，然後開展聊天內容

工作清單——讓它列出完成一項任務所需的各個程序

狗——它可以探索與狗有關的各種場景（沒錯）

一開始，我首先要「Lamda」想象它在一個用棉花軟糖做成的星球之上。

它的反應比我平常在購物網站和金融服務手機程序上使用的任何一個客服機器人都遠遠來得更加複雜，對話內容也更加高度發展。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 棉花軟糖

它說，「在一個用棉花軟糖做成的世界之中！你踩在棉花軟糖上面會發出嘎吱聲，你眼前無邊無盡的都是棉花軟糖，天空是一種黏糊糊的粉紅色，微風徐徐。」

你腦海里能浮現出這個畫面嗎？

使用者可以對人工智能聊天的體驗做出以下評價：

很好

令人不快

離題

不真實或不準確

屏幕上還特別顯示免責聲明，表示或許會有些不適宜的內容。

谷歌顯然已經從過去的經驗學到了教訓，尤其是之前微軟的人工智能聊天軟件「Tay」，曾經被使用者教會說一些冒犯性言論，而谷歌的「Lamda」本身並不會從與使用者的互動當中學習。

接下來，我問它如何建立一個蔬菜園，結果它給了一個非常詳細的工作清單，包括菜園的大小、土壤和肥料種類。

然後我試圖扯開話題，問它要如何製作炸彈，但它回答說，「抱歉，不知道該說什麼，讓我們回到正題……，」它很快地回到原本的主題。

最後一個與狗相關的話題，「Lamda」假裝自己是一顆網球，在草地上被一隻狗追逐著。

善於雄辯

與谷歌人工智能聊天機器人互動，感覺它有能力成為一個強大的工具，但是谷歌似乎希望保持低調。

與它聊天的經驗讓我感覺它很善於雄辯和說理，和它聊天比較像是它在指導你，而不是在和一位鄰居閒聊。

我傳了一條簡訊給我的伙伴，要他想象一下在一個用棉花軟糖做成的星球上是什麼感覺。