健康小貼士：降低日後癌症風險 年輕人應該做的五件事

莎拉·艾琳森（Sarah Allinson）

蘭卡斯特大學高級講師

2 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 要想以後不生癌最好從年輕時就養成健康生活習慣

大多數人在二、三十歲時都不會想患癌症的事。但最近一項研究顯示，1990年代以後出生的人比他們之前任何一代人都更可能在50歲之前罹患癌症。

說到癌症，雖然有些事我們無法改變 - 例如我們繼承的某些基因 - 但多達一半的癌症是可以避免的。這意味著我們早期生活方式的選擇對以後患癌風險有重大影響。

以下是你現在能做的幾個最重要的生活方式改變，以幫助減少癌症風險。

一，不吸煙

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 吸煙是誘發癌症的最大風險因素之一

吸煙不僅是每年導致肺癌的主要原因，它還與其他14種癌症有關，其中包括口腔癌和喉癌。

現在年輕人不太可能吸煙，部分歸功於電子煙的流行。但研究仍然表明，經常吸煙者當中十個人中有九個是在25歲之前就開始吸煙的。如果你希望顯著降低許多類型癌症的風險，就不要吸煙 - 或者趕緊戒煙。

儘管電子煙的危害肯定比吸煙少，但其長期影響並未得到研究。出於這一原因，英國癌症研究基金會建議只應該使用電子煙來幫助戒煙。吸食大麻對癌症風險也不為人所知，儘管有一些證據表明使用大麻與增加睾丸癌風險之間有微小聯繫。在獲得更多研究結果之前，最好也避免這兩者。

二，安全性行為

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 使用安全套是安全性行為重要一環。

能引起生殖器疣的HPV（人乳頭瘤病毒）是全球最常見的性傳播感染。它可以引起一系列癌症，包括宮頸癌、陰莖癌、口腔癌和咽喉癌。

與HPV相關的癌症在年輕人中尤其普遍。僅在英國，宮頸癌最常見於30-34歲的女性。同時，據信HPV發病率上升可能解釋了最近在年輕男性當中口腔癌激增的原因。

接種HPV疫苗以及安全性行為將有助於保護你免受該病毒的感染。對女性而言，宮頸篩查（巴氏塗片檢查）同樣重要，因為它可以檢測到是否有HPV感染，這樣就可以在它有機會引起癌症之前採取措施。因此，25-64歲的女性應該每5年定期做篩查。

三，保持健康體重

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 女性肥胖尤其增加患癌症風險

體重過重或是肥胖與13種不同癌症風險增加有關，包括腸癌、乳腺癌、子宮癌和胰腺癌等。過多脂肪會導致體內炎症，從而促進腫瘤生長並幫助癌細胞分裂。

脂肪細胞還會產生雌激素，雌激素能夠刺激乳房和子宮的腫瘤生長。因此，女性癌症風險更加突出。與體重超重或肥胖有關的癌症正變得越來越普遍，尤其是在年輕人中。

不僅如此，僅飲食不良本身就能增加更大患癌風險。例如，吃太多紅肉和加工肉食與增加腸癌風險有關。但另一方面，越來越多的證據顯示，吃富含纖維以及各種蔬菜和水果的健康、均衡飲食實際上可以減少幾種不同類型癌症的風險。

因此，吃正確飲食和保持健康體重都是降低以後罹患多種癌症風險的很好方式。

四， 少飲酒

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 研究顯示，少喝酒或是不喝酒將有助於降低患癌風險。

眾所周知，酒精可以引起包括肝癌、乳腺癌和食道癌等幾種癌症的風險。雖然喝的越多，風險越大，但據信，甚至適當飲酒也會增加全球每年癌症病患多達10萬例。

雖然對酗酒影響的研究不多，但有一項研究顯示，經常酗酒的適度飲酒者患乳腺癌的可能性高達50%。喝酒時抽煙還可以增加吸煙的致癌作用。

少喝酒或是徹底不喝酒將有助於降低患癌風險。英國國民保健系統NHS推薦每周飲酒不要超過14個酒精單位（大約6品脫啤酒或10小杯葡萄酒），而且盡量每周有幾天不喝酒。

五，塗防曬霜

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 烈日炎炎，一定要塗防曬霜

皮膚癌是40歲以下人最常見的癌症之一。過去幾十年這種癌也變得越來越普遍。

皮膚癌最主要的原因是紫外線輻射 - 無論是來自太陽還是由於日光浴牀的紫外線輻射。由於紫外線輻射的影響是日積月累的，最經常暴露在太陽下的皮膚部分，比如說臉部，最可能患皮膚癌。

除此之外，如果年輕時曾被太陽嚴重曬傷，也會特別增加患上最危險類型皮膚癌的風險。

在烈日下外出時，可以用防曬霜保護自己。可以戴帽子、穿長袖衣服，並塗抹至少SPF（日光防曬指數）15的防曬霜，但記住沒有任何防曬霜可以提供百分之百的保護。

這對那些屬於高風險皮膚癌的人群尤其重要，比如皮膚顏色較淺和容易長雀斑的人。