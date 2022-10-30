健康與養生：秋冬季節多吃時令蔬菜的四個好處和原因

1 小时前

圖像加註文字， 各種南瓜豐收

應季蔬菜和水果不僅新鮮美味，往往也富含較高的營養價值、更有利於身體健康。

隨著秋冬季節到來，各種南瓜、胡蘿蔔、歐防風（也稱歐洲防風草parsnip）、黑葉甘藍（cavolo nero）等當季蔬菜紛紛上市。它們富含多種營養素，而且味道也很棒。

秋冬時節的蔬菜品種豐富（雖然南瓜從技術上說應該屬於水果），而且大多是暖色，不僅裝盤上桌好看，營養價值也高。

這裏我們就為你介紹多吃秋冬蔬菜的四大益處。

一，可以幫助我們抵禦感染

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 冬天是感冒和流感高發季節

冬季是流感和感冒高發季節，因此在這種時候通過飲食加強營養以幫助免疫系統沒有壞處。

羅漢普頓大學註冊營養師兼本科研究負責人裏維斯博士（Dr Sue Reeves）解釋說，維生素A是身體保護自己免受感染的眾多營養素之一。

「它可以幫助免疫系統正常工作、保持健康肌膚，也是分泌（諸如口腔粘膜）粘液、保持眼睛健康所不可缺少的，」她說。

我們不僅通過進食攝取維生素A，而且還在體內合成製造它，但要做到這一點，我們需要β-胡蘿蔔素（beta-carotene）。

裏維斯解釋說，肝臟把這一色素轉化為對身體有益的維生素。而冬季色彩鮮艷的瓜果蔬菜中富含這一色素。

她說，「β-胡羅卜素這種植物色素在橙色、紅色和黃色果蔬中都可以找得到。其他富含β-胡羅卜素的果蔬包括胡蘿蔔、紅青椒、紅薯、杏子、芒果，甚至在像菠菜等綠葉蔬菜中也可以找得到。」

此外，在各種南瓜、皺葉甘藍（也稱野甘藍，savoy cabbage）、羽衣甘藍和抱子甘藍等中也都有。

當然，好東西也可能會吃過量。英國官方NHS（全民健康保健系統）指南中說：「應該通過吃多樣和均衡飲食獲得身體所需的維生素A。如果服用含有維生素A的補充劑，不要服用過量，因為可能會對身體有害。」

作為支持免疫系統飲食的一部分，維生素C也很重要，包括幫助保持健康皮膚。

在西蘭花、菜花以及抱子甘藍等十字花科的蕓苔屬蔬菜中有大量維生素C。英國糖尿病協會說，如果以同等重量相比較，那麼所有這些冬季蔬菜中所含的維生素C都多於橙子。

二，有助改善體能和注意力

圖像加註文字， 抱子甘藍是冬季常見蔬菜之一，經常出現在聖誕大餐的餐桌上。

鐵在為我們提供能量方面扮演重要角色，因為許多人都精力不足，特別是在冬季。沒有足夠的鐵，負責把氧氣運送到全身細胞和肌肉的紅細胞數量就會減少，因此會導致疲勞。

英國飲食協會說，鐵是許多英國人，特別是絶經前女性攝入不足的另一營養素。菠菜、羽衣甘藍和西蘭花尤其富含鐵（它在免疫系統中也起到一定作用）。

因此，今年冬天多買點這些正值最佳狀態的蔬菜吧。

跟捲心菜一樣，這些營養豐富的綠葉蔬菜也特別富含葉酸，葉酸對紅細胞至關重要，同時，也對孕婦和備孕女性尤其重要。

三，幫助預防嚴重疾病

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 專家建議多吃秋冬季節的時令蔬菜。

正如NHS所指出的那樣，飲食中包括富含纖維的食物可以幫助減少患心臟病、中風、二型糖尿病以及腸癌的風險，還可以改善你血壓和膽固醇水平。但大多數人（這裏說的是90%的人）都沒有攝取足夠的纖維。

例如在英國，儘管政府指南建議人們應該攝入30克纖維，但英國成年人每天只吃大約20克纖維。除了數量，還有質量問題，因為纖維有來自不同食物的許多不同類型的纖維。

因此，需要從不同食物中獲取多種纖維才能最佳受益。

好消息是，這些寒冷季節的蔬菜富含多種營養素。實際上，菜花、西蘭花、甜菜根、土豆（帶皮）以及抱子甘藍是纖維含量最高的一些蔬菜。

除纖維以外，研究還開始發現某些特定蔬菜對一些危及生命疾病的潛在功效。

紐卡斯爾大學食物與人類營養學高級講師勃蘭特博士（Dr Kirsten Brandt）20多年來一直在研究一種叫聚乙炔的植物化合物的作用，這種化合物存在於秋、冬季蔬菜，例如胡蘿蔔、芹菜、歐防風等其他蔬菜中。

她的研究特別表明，吃胡蘿蔔與癌症之間的相關性 - 這一聯繫也在眾多其他研究中得到回應。

她說，「針對不同參與者和不同類型癌症的不同研究發現，與不吃或是吃得較少的那組人相比，每周吃4根胡蘿蔔的參與者患癌症的風險有類似程度的降低，大約為17%。」

四，用途廣泛且物有所值

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 屬於十字花科的捲心菜也是典型的冬季蔬菜

購買當季時令果蔬，無論從質量、風味和營養方面都物有所值。

這意味著，像葉用甜菜（也稱牛皮菜，chard）、塊根芹、蘿蔔以及所有上面所提到的那些蔬菜將是時下蔬菜水果店貨架上一些最物有所值的食品。

而且，烹飪和享用這些蔬菜的方法無窮無盡，可以烤、烘、慢燉或是用空氣炸鍋，或者就簡單地水煮或清蒸。

註冊營養師傑克遜（Sarah Jackson）說，為保存蔬菜中的維生素和礦物質不流失，注意不要烹飪過度或是事前把它們浸泡在水中。

「如果你更喜歡水煮蔬菜，在烹飪前不要用水泡，把它們切成大塊可以保留一些營養素。」 這樣將確保它們所含的有益化合物不流失，並隨著水被衝進下水道。

如果你喜歡煮蔬菜，蒸可能是一個很好的替代選擇，因為它既可以達到類似效果，又不至於導致營養流失。

用少量油煎或炒是有助充分保存蔬菜營養不流失的另外一種方法。

「維生素A和β-胡蘿蔔素是脂溶性的，也就是說如果它們與脂肪一起烹調，可能更容易從食物中吸收。」

所以說，秋冬季節一定要多吃這些時令果蔬，以獲得最佳營養。