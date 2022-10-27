COP27：《柳葉刀倒計時》報告稱氣候變化威脅全球人口健康

艾拉·哈姆布利（Ella Hambly）

BBC新聞氣候和科學記者

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 燃燒化石燃料造成空氣污染

英國著名醫學出版物《柳葉刀倒計時》（The Lancet Countdown）的一份報告稱，氣候變化正在嚴重影響全球各地人口的健康。

《柳葉刀倒計時》（The Lancet Countdown）報告（以下簡稱報告）說， 全世界對化石燃料的持續依賴增加了食品不足、傳染病流行以及與高溫相關疾病的風險。

聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯（António Guterres）回應說，各國領導人必須採取相應的行動，才有望解決這一巨大問題。

下個月（11月）， 世界各國領導人即將出席在埃及舉行的聯合國氣候變化大會COP27。

該報告包括了以倫敦大學學院領導的來自世界衛生組織等機構99名專家的研究與工作。

報告形容說，全球衛生服務已經因為新冠疫情而倍感壓力，極端天氣則讓壓力進一步增加。

報告發現，在過去20多年，全球與高溫有關的死亡增加了三分之二。

2022年，世界多地高溫記錄被打破，其中包括英國7月份創下40攝氏度的高溫記錄，同時，歐洲部分地區、巴基斯坦和中國也都出現同樣情況。

極度高溫天氣對健康的影響包括心血管和呼吸系統疾病惡化，引發中暑以及導致不良心理健康等。

但報告表示，還是有解決方案的。報告總結道，「儘管面對種種挑戰，也有清楚證據表明，如果立即採取行動並迅速轉向清潔能源以及提高能源效率，仍然可以拯救數百萬人的生命。」

古特雷斯說，世界正在關注G20國家（20國集團），他們佔全球溫室氣體排放量的80%。他補充說，他們必需加緊措施減排，並帶頭投資更多可再生能源。

古特雷斯說，「人類健康、生計、家庭預算以及國民經濟正在遭受重創，因為（人類）對化石燃料的依賴已經失控。」

分析：「信任危機」的警告

BBC氣候事務編輯賈斯廷·羅拉特（Justin Rowlatt）

柳葉刀的報告向人們發出了戰鬥號角。

報告作者希望他們所提供的證據可以表明，埃及聯合國氣候變化大會需要採取緊急行動的重要性。

但COP27仍面臨強大的阻力。

發展中國家將會要求那些靠使用化石燃料致富的國家拿出更多現金，來滿足由於不斷變化的氣候所造成的破壞和損失的成本開銷。

他們還會問，發達國家本應從2020年開始提供的用於氣候變化、每年1000億美元的資金呢？現在距離總數還差數十億美元沒有兌現。

COP27東道主埃及已經就「信任危機」發出警告。

但隨著能源和食品價格的飆升，發達國家已經在忙於對付生活成本危機。許多國家還為支持烏克蘭的軍事行動花費了數十億資金。

因此，做好在埃及氣候大會上激烈辯論的凖備吧。

與此同時，聯合國兒童基金會本周也發表報告警告說，需要採取緊急行動增加資金以保護兒童和弱勢社區，讓他們免受日益嚴重的熱浪影響。

研究人員發現，氣候變化還增加了傳染病的傳播。在過去60年，在美洲和非洲高地地區使瘧疾更容易傳播的月份也在增加。

化石燃料排放是造成空氣污染的主要原因。據《柳葉刀倒計時》估計，2020年全球有470萬人死於空氣污染，其中有130萬（佔35%）直接與燃燒化石燃料有關。