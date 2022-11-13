「人類要做好凖備」：氣候變化如何增加傳染病風險

「人類要做好凖備」：氣候變化如何增加傳染病風險

科學家說，氣候變化導致半數以上的傳染病變得更危險。

隨著地球升溫，動物會遷移到更適合生存的地方，病媒蚊也出現在過去不曾發現的地方。

世界衛生組織說，人類要「做好凖備」對抗全球衛生安全面臨的重大威脅。