氣候變化：聯合國警告乞力馬扎羅等非洲冰川將在2050年前消失

帕特里克·休斯（Patrick Hughes）

BBC氣候與科學新聞記者

14 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 坦桑尼亞乞力馬扎羅山上的冰川到2050年會消失

聯合國的報告說，由於氣候變化，全世界許多地方的冰川、包括最後的非洲冰川，都會在2050年前消失。

聯合國教科文組織的一份報告說，聯合國世界遺產名錄中三分之一地點的冰川將在30年內消融殆盡。

非洲乞力馬扎羅山上最後的冰川將和阿爾卑斯山，美國約塞米蒂國家公園（Yosemite）的冰川一樣融化消失。

報告的作者說，儘管世界採取措施應對氣候變化，這些冰川最終也都會融化消失。

聯合國這份報告根據衛星數據做出預測，在世界各國領導人在埃及參加COP27氣候變化會議的時候發表。

被聯合國列入世界遺產的50個地方約有18,600個冰川，佔地球冰川地區的幾乎10%，包括著名的旅遊景點和被當地人口視為神聖場所的地方。

報告說，冰川縮小或消失「是地球氣候正在變暖的最明顯的證據」。

聯合國教科文組織的項目官員泰斯·卡瓦略·雷森德(Tales Carvalho Resende) 是該報告的作者之一。他說，「冰川是氣候變化的一個重要指標，因為冰川明顯可見。這是我們真實見證到的正在發生的事情。」

聯合國世界遺產地點其餘三分之二地區的冰川，只有在世界把全球變暖上升幅度限制在1.5C以下，才有可能避免消失的命運。最近聯合國另外一份報告說，在實現上述目標方面目前世界尚未走上「可信的道路」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 約塞米蒂國家公園的冰川也受到氣候變暖的威脅

這些預測的根據是之前的另外一份報告，那份報告有描述世界遺產地點冰川隨時間流逝而變化的模型。

美國布法羅大學的地質專家比塔·查托（Beata Csatho）也參加了上述研究。他說，「那是個從未有過的歷史記錄，顯示正在發生快速的變化。」

她說，「在上世紀初，冰川還十分穩定。然後就以難以置信的速度退縮。」

到2050年將消失的冰川所在的世界遺產地點包括：

希爾卡尼亞森林 (伊朗)

杜米托爾國家公園（黑山共和國)

維龍加國家公園 (剛果民主共和國)

黃龍風景名勝區 (中國)

黃石國家公園（美國)

肯尼亞山國家公園/自然森林（肯尼亞)

比利牛斯——珀杜山 (法國，西班牙)

魯文佐裏山國家公園 (烏干達)

普托拉納高原 (俄羅斯)

瑞士薩多納地質結構區 (瑞士)

納漢尼國家公園(加拿大)

洛倫茨國家公園 (印度尼西亞)

弗蘭格爾島自然保護區 (俄羅斯)

乞力馬扎羅國家公園 (坦桑尼亞)

約塞米蒂國家公園(美國)

多洛米蒂山脈(意大利)

科米原始森林(俄羅斯)

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 冰川融化引發洪水會給當地社區和原著民帶來災難

聯合國的報告說，2000-2020年觀測到的全球海平面上升的4.5%來自世界遺產地冰川減少。這些冰川每年流失的冰雪總量580億噸，相當於法國和西班牙每年的用水量總和。

英國利茲大學的冰河學者鄧肯·昆西（Duncan Quincey）教授參與了上述研究。他說，冰川是很多人的用水來源，包括他們的生活用水和農業用水，冰川減少可能會導致乾旱季節供水減少。

昆西教授說「，這會導致食品安全問題，因為灌溉農作物需要水。」

報告作者說，冰川損失引發洪水，附近社區和原著民要承擔那些災難性的後果。他們還敦促建立早期預警和減緩風險、預防災難的系統。

但是毫無疑問，人類最需要做的就是限制全球變暖。

聯合國教科文組織的項目官員泰斯·卡瓦略·雷森德說，「也有可能看到希望的信息。如果我們能設法大幅度減少排放，我們仍然能夠挽救許多這些正在消失的冰川。」