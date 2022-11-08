「血月」是怎麼產生的 日食月食到底有多少種

21 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 2019年在美國加州拍攝到的「血月」

罕見的「血月」今天上演，這是一種月全食現象。除了月食和日食，還有星食，這些天文現象背後有什麼原理？

11月8日出現被稱為「血月」（blood moon）的一種月全食，亞洲、北美洲、中美洲、大洋洲都可以看到。

根據美國國家航空暨太空總署（NASA），這次月全食全長約一個半小時。

有別於日食，觀察月全食可以用肉眼直接觀看，不需要望遠鏡或專業設備。若錯過這次月全食，下一次要等到2025年3月。

食（eclipse）這個天文現象之所以產生，是由於一個天體進入另一個天體的影子。

月食的原理

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 2010年拍攝到的一次月食的不同階段。

月食的產生，是當地球運行到太陽和月球中間，三者並排一線，月球被地球的陰影（分為本影和半影）覆蓋，無法直接被陽光照亮。換言之，我們在月食期間看到的是地球投在月球表面的影子。

月球運行到地球不同的陰影區，會產生三種不同的月食：月全食、月偏食、半影月食。

月全食

當整個月球進入地球本影內時，就會出現月全食。部分陽光會穿過地球大氣層，過濾掉了大部分藍光，只剩下紅光，讓月亮呈現銅紅色，就是坊間所稱的「血月」。由於地球直徑比月球大四倍，其陰影也更寬，因此月食可持續一個多小時。

月偏食

當月球部份進入地球本影內，就會出現月偏食。根據月食的大小，月球變暗的區域或變成暗紅色丶古銅色或炭灰色，這是由於陰影區和未受陰影影響的明亮月球表面之間的對比所致。月偏食每年至少發生兩次。

圖像來源，Getty Images

半影月食

當月球進入地球半影時，就會產生半影月食。半影月食較難用肉眼分辨，月球進入半影的部分越小，就越難觀測，因此這種月食甚少被提及。

日食的原理

至於日食，是月球運行到太陽和地球中間時，太陽的光線被月球遮住。換言之，我們會看到月球在地球表面投下的陰影。

根據月球覆蓋太陽的程度，日食也可分為三類：日全食、日環食和全環食。

日全食

太陽比月球寬400倍，但離地球也是400倍遠，當太陽丶月球和地球並列在一起，月球的陰影寬度就剛好可以遮擋整個太陽。發生日全食的地方會在幾秒到幾分鐘內，天空變得像夜晚般黑暗。

圖像來源，NASA

日環食

當月球離地球較遠時，它看起來會「變小」，不能完全覆蓋太陽圓盤，太陽沒被月亮擋住的部分呈現環形，稱為日環食。日環食最長可持續十多分鐘，但通常也不會超過5或6分鐘。明年10月將在北美和南美看到日環食。

全環食：又稱混合日食，是月球剛剛達到可完全覆蓋太陽的距離，形成日全食，但其後遠離地球並轉為日環食，又或者由日環食轉為全食。全環食相當罕見，僅佔所有日食的4%，上一次發生在2013年，下一次要等到2023年4月20日在印尼丶澳大利亞和巴布亞新幾內亞觀看。

星食

除了太陽和月亮，恆星也會出現星食（stellar eclipse）。