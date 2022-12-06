BBC健康事務記者：我躲過新冠病毒了嗎，這可能意味著什麼？

詹姆斯·加拉格爾（James Gallagher）

BBC健康事務記者

1 小时前

圖像來源，Getty Images

我希望這一小瓶血能幫我找到答案，因為一個問題長期困擾著我 - 我是否躲過了新冠病毒？

有任何人能躲過新冠看起來都似乎非常了不起。該病毒近三年前在中國出現後，席捲了全球。新毒株的傳染性越來越強。就連疫苗也只是能讓症狀減弱，而無法為我們提供抵擋病毒堅不可摧的盾牌。

疫情期間，我一直在辦公室上班，即使在封城期間也沒停止。病毒還感染了我其他家人，但我卻沒有。

經歷新冠疫情卻沒有染病，或是從未檢測出陽性的並非只有我一人。根據夏天英國的一項估計，英國大約有十分之一的人從來沒感染過新冠病毒。

這到底是怎麼回事？是否我的身體，還有那些「從未得過新冠者」身體中有某種秘密武器可以對付這種疾病呢？

如果你認為自己躲過了新冠，大致有三種可能性：

你錯了 - 你實際上已經被感染了，但從未意識到

你從未接觸過病毒

你身體有某種額外防禦能力能擊退病毒

薩里大學病毒學家布羅德本特（Dr Lindsay Broadbent）博士告訴我，「許多人說，『我從未得過新冠疾病』。大多數人可能錯了。他們可能已經被感染，但卻沒有任何症狀。」

「但我們的確知道有些人從未感染過，例如，即使是那些在高風險環境中工作的護士，」 她補充道。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， BBC國際台委託，對全球30個國家所做的網絡調查發現，新冠疫情對精神健康造成深遠和多樣化的影響。

一項針對定期做檢查者的研究發現，一半感染奧密克戎的人根本不知道自己被感染了，或以為自己較輕的症狀是其他病。

我手指擠出的血液將決定我是否也在自欺欺人。我把血液樣本密封在小瓶中，寄給實驗室去分析它所包含的抗體混合物。

抗體是免疫系統的一部分。它們就像導彈一樣粘在病毒上。它會阻止病毒感染我們體內的細胞，並告訴其他免疫系統殺死病毒。不同抗體粘附在病毒的不同部分，該測試主要集中在兩方面：

檢查粘附在病毒表面的刺突S蛋白抗體（Anti-S antibodies）

粘附在病毒內層的核衣殼N（nucleocapsid）蛋白抗體（Anti-N antibodies） - 它保護病毒的遺傳密碼

英國使用的所有疫苗都是訓練身體只攻擊刺突蛋白。甚至在我打完上一次加強針一年以後，測試顯示我體內仍有高水平的S蛋白抗體。

你身體只有在面對病毒本身時，才會學會攻擊病毒的其他部分。如果我體內有N蛋白抗體，則意味著我曾感染過新冠。

圖像來源，James Gallagher 圖像加註文字， 加拉格爾（右）與病毒免疫學教授麥尼一起研究他的驗血結果。

我的測試結果為陰性，說明我已經跨過了「躲避開新冠」的第一道屏障。病毒免疫學教授麥尼（Prof Mala Maini）邀請我到她在倫敦大學學院的實驗室裏看結果。

她說， 「它可能意味著你從未感染過，但也可能是你有過N蛋白抗體，但已經從你血液中消失了。」

但我卻從未檢測出新冠陽性，儘管：

我疫情期間來辦公室工作，每周要做2次快檢（lateral flows）

每次一有症狀就驅車去做PCR核酸檢測或是用快檢方式測試

當我家人得新冠時我每天都測試

麥尼教授總結說：「結合你的N蛋白抗體陰性結果來看，你可能屬於那些逃過全面感染髮病者。你可能是那種我們稱之為『頓挫感染』（abortive infection）者。」

免疫優勢？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 一些人是否有免疫優勢呢？

頓挫感染的意思是你接觸到了病毒， 它甚至已經進入你身體中正確部位開始入侵，但在它得逞之前你的身體就將其控制住了。

我們從那些故意讓人感染新冠病毒的研究中知道這一情況確實發生。這些人體試驗把病毒噴入健康志願者的鼻子中，但在第一批參加試驗的34人當中，只有一半人被感染。

第一道保護防線是人們的先天免疫系統。這是我們身體的預置防禦機制。它不能學習或是「記住」感染，所以每次都像第一次一樣。但它動作非常快，可以迅速抑制感染。

布羅德本特博士通過使用從人體細胞中培養的微型肺（類器官）試驗來證明這一點 - 她試圖用病毒來感染類器官。

她告訴我，「我們發現有一個我們無法感染的人，我們將大量病毒粘在這些細胞上，但就是感染不了。」

免疫系統的另一半被稱為後天免疫系統（也稱獲得性免疫系統，adaptive immune system），它會通過練習來學習並變得更好。這就是疫苗幫助身體抗擊新冠的方式。

麥尼教授說，「也可能是疫苗對你非常有效，並為你提供非常好的保護作用。」

但疫苗在預防感染方面似乎只能起到有限以及快速消失的保護作用。而且，新冠疫情第一年還沒有疫苗。

但這部分免疫系統還有其他方法阻止感染。

在新冠大流行之前，從一些醫院工作人員身上所採納的血液和肺部樣本表明，一些人已經有了保護性的T細胞。它們就像哨兵一樣，檢查其他細胞有無感染跡象，如果它們發現受感染細胞，就會摧毀它們。

甚至在英國出現第一批新冠病例之前，一些人體內就已經有了抗新冠的「哨兵」。它們可能是感染了與新冠病毒有密切關係的其他普通感冒冠狀病毒的結果。

麥尼教授表示， 如果你家中有小孩在學校的話，你很可能在過去幾年就已經接觸過這些病毒。

她補充說，「如果你已經讓這些早就存在的T細胞做好待命凖備的話，它們可以更迅速採取行動，在你測試呈現陽性之前就消滅感染。」

科研人員希望可以培養出能模仿這種之前就存在的免疫力新一代疫苗。

麥尼教授表示，如果你能製造出針對病毒內部區域的T細胞，並在鼻子、呼吸道和肺部產生預期的反應，那就能把握在病毒肆虐之前將其消滅的更好機會。這就是目標。

我的直覺是，每個從幼兒園回到家中的小孩都會給本來已經身心疲憊的父母帶來大量病毒，這些病毒幫助我躲過了新冠。

其他解釋？

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 新冠疫苗雖然不能預防人們不受感染，但卻能大大降低其嚴重程度。

還有兩種可能性，但它們要麼並不適用於我，要麼非常罕見。

有些人從未接觸過該病毒，因為他們盡量不與他人接觸。我採訪過一些超級自我防護者，他們由於免疫系統較弱讓他們更容易受到傷害而自我隔離將近1千天。

但這不是我的情況，我每天要坐火車去上班，甚至還和家裏的病孩子睡在同一張牀上。

另外一個解釋就是遺傳原因，免疫功能比較強大，在其他一些疾病上確實有這樣的情況。

最有名的例子可能就是艾滋病（HIV）了。極少數人生來就有幸運的基因突變，這讓他們不受艾滋病毒的感染。

他們遺傳基因密碼的一部分發生突變 - 一種叫CCR5的密碼 - 改變了身體細胞上的鎖，讓HIV無法進入。這已經被用來治癒一些艾滋病患者，類似的突變已經顯示可以把新冠病毒鎖在人體細胞之外。

布羅德本特博士說，「具有某種遺傳抵抗的人極少極少。」

那麼，我這個冬天安全嗎？

對我們任何尚未感染過新冠病毒的人來說，我們是否可以信心滿滿地過聖誕呢？抑或，我們實際上風險最大？

來自疫苗的保護意味著即使它無法阻止感染，但患重病的機率也大大降低。

包括瑞士的一項研究顯示，感染過新冠病毒並接種了疫苗的人 - 被稱作混合免疫（hybrid immunity） - 具有最強的免疫反應。

麥尼教授警告說，「因此，這有可能意味著你所面臨的風險更大些。」

布羅德本特博士對此表示贊同：「如果你認為自己迄今為止還未感染過病毒，它並不意味著有抵抗力… 很可能就是你幸運。」