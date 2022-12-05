氣候變化：數百年前的小麥品種能幫助解決世界糧食供應問題嗎？

麗貝卡·莫雷爾（Rebecca Morelle）與阿利森·弗朗西斯（Alison Francis）

BBC氣候與科學報道

1 小时前

圖像來源，BBC/Tony Jolliffe 圖像加註文字， 自然歷史博物館收藏品當中有從庫克船長航行時開始就搜集的不同的小麥品種

在氣候變化當中確保全世界有充足糧食供應的答案可能在博物館中有300年歷史的藏品中找到嗎？

研究人員抱著這個希望在自然歷史博物館的藏品中篩查12,000個小麥及其近親植物的樣本。

最有希望的樣本是那些取得基因組定序的小麥，研究人員以此尋找小麥當中生存能力更強的品種。

氣候變化、害蟲和疾病為農作物生存帶來巨大壓力。

在數百個紙箱中保存的過去的不同種小麥的樣本在博物館的地下室被整齊排列。每種小麥都有幹葉，幹枝，或穀物的穗，有的樣本枝，葉，穗俱全，這些都是好幾百年前的穀物樣本。

這些樣本都有凖確的標籤說明，許多標籤是用過去那種漂亮的銅板印刷體書寫而成，記錄了發現的時間和地點。這些都是十分有用的信息。

拉里莎·維爾頓（Larissa Welton）是研究團隊的成員，她負責將藏品數字化，在網絡展示。她說，「藏品的時間能夠上溯到1700年代，裏面有庫克船長首次航行去澳大利亞時收集的樣本。」

英國皇家海軍軍官、探險家和製圖師詹姆斯·庫克（James Cook）收集的是一種野生小麥植物。這些小麥看上去像野草，和現在農田中的小麥品種差別很大。不過讓研究人員感興趣的恰恰是這種差別。

「我們擁有的樣本是來自各種農業技術誕生之前的時代，因此它們能告訴我們小麥在野生狀態生長的情況，或使用諸如人工肥料之前的生長狀況。」

圖像來源，BBC/Tony Jolliffe 圖像加註文字， 全世界消耗的卡路里總量當中1/5來自小麥

為什麼小麥如此重要？

小麥是世界上最重要的農作物之一，是許多食品的原料，如麵包，麵條，早餐麥片，糕點等等，在我們飲食當中佔重要地位。

烏克蘭是主要的穀物生產國，現在烏克蘭戰火令全球糧食供應受到威脅。

除此之外還有氣候變化的問題，極端天氣產生衝擊，按照科學家的估算，全球氣溫升高一度就會導致幅度高達6.4%的全世界農作物減產。

病蟲害也構成主要的挑戰，每年造成1/5作物減產。

現代小麥品種也遇到困難。1950和1960年代的綠色革命導致農場側重高產的品種。這種方式帶來豐收，但意味著多樣性減少，包括那些能夠應對極端天氣的品種，小麥品種的多樣性減少。

自然歷史博物館的基因專家馬修·克拉克（Matthew Clark）博士說，「我們希望能夠發現一些已經消失的品種，那樣我們就能讓這些品種加入到現代小麥的多樣性品種中。」

這一點十分重要：隨著人口增加，世界需要更多的小麥，預計到2050年世界人口將增加50%。因此研究人員需要發現多樣化的小麥品種，能夠在目前不能種植小麥的地方種植、而且需要能夠應付環境改變的小麥作物。

克拉克博士說，「例如，通過研究能夠在更邊緣地區存活的作物品種，即酷熱，乾旱的地區，將有助於幫助發展中國家增加糧食供應。」

他解釋說，這些可以通過傳統的作物雜交，基因改變或基因編輯來實現，基因編輯是凖確添加或移除、或替代基因的技術。

圖像來源，BBC/Tony Jolliffe 圖像加註文字， 挪威約翰英納斯中心的研究人員在研究100多年前的小麥樣本

挪威約翰英納斯中心（John Innes Centre）的研究人員也在古老的小麥品種中進行搜索。

他們的藏品被稱為瓦特金·蘭德雷斯（Watkins landrace）收藏，裏面有歷史逾百年的樣品，包括了世界各地不同地方的品種。這些藏品被保存在4度的低溫環境中，因此這些種子還可以用，即種植後可以生長。

正在研究這些藏品的西蒙·格里菲斯（Simon Griffiths）博士說，「我們想做的是尋找新的、有用的不同基因。」

「目的的是能抵抗疾病，對付環境壓力，增加產量，增加吸收肥料效力。」

約翰英納斯中心的團隊正在用一些古老的品種同現在的品種進行雜交，他們已經取得了一些進展。

格里菲斯博士說，「小麥黃鏽病是一種主要的疾病，這是個全球性的問題，而且應對它的難度越來越大。」

「在老的小麥品種裏面，發現了能夠對付這種小麥疾病的新的抗體，培育人員用這種抗體來解決小麥種植面臨的威脅。」

研究團隊也希望找到更富有營養的不同類型的小麥品種。

格里菲斯博士說，「比如，小麥裏面包含什麼？我們知道我們能夠增加小麥裏的纖維成分、礦物成分。」