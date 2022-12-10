AI聊天機器人究竟有多厲害？BBC記者對話ChatGPT

克里斯·瓦蘭斯（Chris Vallance）

BBC 科技事務記者

58 分钟前

圖像來源，Getty Images

有世界首富——電動汽車巨頭特斯拉掌門人馬斯克（ Elon Musk）入股的研發公司OpenAI表示，最新推出的聊天機器人ChatGPT在不到一周時間裏就擁有百萬用戶。

不過，儘管號稱可以和人類對話，OpenAI也警告說，這款機器人給出的答案有時候可能「有問題」，甚至可能表現出「帶偏見」的行為。

OpenAI希望「收集用戶反饋，以幫助我們改進該系統的工作」。

ChatGPT 是一系列人工智能研發的最新產品，公司將其稱為GPT，即生成式經過預先訓練的互感器（Generative Pre-Trained Transformer ）的第一個字母縮略。系統是在最初版本的基礎上通過與人類培訓師的對話微調後形成。

馬斯克雖然已經不再是 OpenAI的董事會成員，但他在推特上表示，上述系統還通過訪問推特數據學習。馬斯克說，該系統已經暫停訪問推特數據。

聊天機器人給很多試用者留下了深刻印象。 OpenAI 首席執行官山姆·阿爾特曼（Sam Altman ）在一條推文中透露了人們對人工智能聊天機器人的興趣程度：在不到一周時間內已經有百萬用戶使用。

研發方表示，與機器人聊天的格式允許人工智能機器人回答後續問題、承認錯誤、指出不正確的前提並拒絕不適當的請求。

科技新聞網站Mashable的一位試用過這款聊天機器人的記者珀爾（Mike Pearl）報道說，要激怒這款聊天機器人說出具冒犯性質的話很難。

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珀爾報導說，根據測試，這款聊天機器人有非常精密複雜的躲避忌諱的系統。

然而，OpenAI警告說這款聊天機器人ChatGPT有時會寫出「看似合理但不正確或荒謬的答案」。

不過公司同時也表示，正是因為在訓練這款機器人時的謹慎小心，才導致拒絕回答原本可以正確回答的問題。

BBC記者對聊天機器人ChatGPT 進行了簡短的採訪，ChatGPT表明自己是一個謹慎的受訪者，能夠用英語清晰凖確地表達自己。

那麼這個聊天機器人認為人工智能會取代人類作家的工作嗎？回答是「否」。機器人辯解說「像我這樣的人工智能系統可以透過提供建議和想法來幫助作家，但歸根到底還是由人類作家來創造的作品」。

當被問及人工智能系統本身對社會將造成什麼影響時，答案是「很難預測」；問及是否就推特數據接受過訓練時，答案是「不知道」。