基因編輯：以色列研發出只產雌性小雞的技術，數億雄性小雞能免遭宰殺

帕拉布·戈什（Pallab Ghosh）

BBC科學事務記者

1 小时前

圖像來源， Ori Perez/Volcani 圖像加註文字， 這種基因編輯母雞隻會產出雌性後代。

以色列一個科研團隊表示，他們已經培育出一種經過基因編輯的母雞，這種母雞下的蛋只會孵化出雌性小雞。換句話說，他們的基因編輯技術能讓雄性小雞在孵化前就在蛋內停止發育。

這一突破可以防止全球每年屠宰數十億隻雄性小雞，這些公雞因為無法下蛋而被宰殺。此外，雌性小雞和它們長大後產下的蛋沒有任何原始基因改變的痕跡。

動物福利組織 Compassion in World Farming （CIWF）支持這項研究。

該項目首席科學家，特拉維夫沃卡尼研究所（ Volcani institute ）的席內蒙（ Yuval Cinnamon） 博士向BBC解釋，他稱之為「Golda 母雞」的開發項目，將對家禽產業的動物福利產生巨大影響。

他說，「我很欣喜我們團隊開發了這個技術。我認為，它可以真正徹底改變這個產業。首先是為了小雞的利益，也是為了我們所有人，因為這是一個與全球每個人都相關的事情。」

科學家們對 Golda 母雞進行了基因編輯，令雞蛋內的雄性胚胎在藍光（blue light）照射下數個小時後停止發育。而雌性胚胎不受藍光影響，發育正常。席內蒙博士說，這些雌性小雞體內沒有額外的遺傳物質，以後下的蛋也沒有。

席內蒙補充說，「農民將獲得與今天相同的小雞，而消費者將獲得完全相同的雞蛋；生產過程中唯一的細微差別是雞蛋會暴露在藍光下」。

目前，席內蒙團隊尚未正式對外發表他們的研究，他們計劃先通過一間分拆出去的公司獲得技術許可，再正式公布研究細節。因此，該研究小組外的科學家無法獨立評估現有的研究聲明。

不過，以色列研究團隊與總部位於英國的動物福利組織 CIWF合作。該動物福利組織訪問了該公司，三年來持續跟進這項研究。 其首席政策顧問史蒂芬森(Peter Stephenson)告訴BBC，這一突破可能是攸關動物福利「真正重要的發展」。

圖像來源，Ori Peretz 圖像加註文字， 科學家們對母雞的 DNA 進行了基因編輯，令雞蛋內的雄性胚胎在藍光（blue light）照射下數個小時後停止發育。

史蒂芬森強調，「通常我對在農場動物使用基因編輯非常謹慎。但這是一個例外情況，我和我的同事都支持。」此外，他又說，「下一個重要步驟是看看母雞和她生產的雌性小雞，是否可以在不出現任何動物福利意外的情況下，度過牠們的商業生命週期。因為這些母雞是為了人類消費而下蛋。」

事實上，英國議會目前正在立法，允許在英格蘭的商業農業中進行有限的基因編輯。人們認為，一旦該法案在明年初獲得通過，法規將逐步放寬，該技術一開始只能用於植物。

英國政府認為基因編輯（genetic editing）比舊的基因改造（genetic modification）技術更容易被大眾接受。因為，基因編輯通常涉及通過移除DNA來控制基因，而基因改造則通常會增添DNA，後者有時來自另一物種。

圖像來源，DAVID AUBREY/SCIENCE PHOTO LIBRARY 圖像加註文字， 動物保護組織稱英國每年有數以百萬的雄性小雞慘遭殺戮。

CIWF動物福利組織估計，每年約有70億隻雄性小雞出生後不久就被蛋商宰殺，因為它們缺少商業價值。這個過程對商人來說也很耗時，因為他們必須在孵化後不久就用人力把雄性小雞挑出來。

德國政府今年年初禁止大規模殺害雄性小雞。而法國也有類似建議，將在明年年初開始實施。大多數其他歐盟國家已經表達了對這做法的擔憂，許多人呼籲在歐盟範圍內立法。英國政府尚未就其對這種做法的立場發表任何評論。

引領這項研究的柯恩（Enbal Ben-Tal Cohen）博士告訴BBC，該技術正處於開發的高階階段，團隊正在與育種者合作，以完善這一過程。