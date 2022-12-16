男性生育研究：全球男性精子數量下降的5個原因

畢爾納斯（Andre Biernath）

BBC記者

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 研究發現， 過去50年裏，男性在射精時的精子濃度下降了51%。

在過去50年裏，男性在射精時射出的精子濃度下降了51%。

這是以色列耶路撒冷希伯來大學（Hebrew University of Jerusalem）和美國西奈山醫學院（Mount Sinai School of Medicine）最近研究的主要結論之一。

這個研究團隊計算出，在1970年代，男性每毫升精液中平均有1.01億個生殖細胞。此後，這一數字下降到4900萬。

除了數量之外，還有證據表明男性在配子（生殖細胞；gamete）的質量也在下降：在過去50年裏，男性在射精時的精子濃度下降了51%。

「我們看到，最引人注目的事是精子運動的喪失，」巴西輔助生殖協會副主席、泌尿科醫生拉達利（Moacir Rafael Radaelli）說。「缺乏這一運動屬性，受精能力就會下降。」

這種持續下降的情況已經在公共衛生專業人員中敲響了警鐘。

另一位巴西泌尿外科協會米藍達醫師（Eduardo Miranda）表示：「這令人擔憂，因為我們看到這種惡化的速度在加快，我們真的不知道它將在哪裏結束。」

此外，近年來，男性失去精子的速度也在增加。

根據在以色列和美國進行的研究，在1970年代和1990年代之間，配子的濃度每年下降1.16%。但是，從2000年代開始，下降比率上升到2.64%，等於是下降了了一倍多。

這是個全球性的現象。

科學家已經觀察到所有男性配子都在減少。儘管在歐洲、非洲、中美洲和南美洲的數字更快。但這一現象的背後原因是什麼呢？專家告訴BBC，至少有五個原因。好消息是，有辦法扭轉或減輕它們。

1. 肥胖症

可以證實的是， 多餘的體重會帶來對精子有害的變化。

儲存脂肪的組織的增長，也會釋放出炎症物質，直接影響了睾丸激素（Testosterone 睾固酮），後者是生產男性配子的最重要激素之一。米藍達醫師解釋，過重也會產生所謂的氧化壓力，這是一個身體內各種細胞受到傷害的過程。他又強調，此外，肥胖的人在生殖器區域有更多的脂肪，這對精子來說是很糟糕的。

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製造和儲存生殖細胞的睾丸需要在低於人體溫度1C到2C之間才能正常運作，這就是為什麼陰囊在人體體外的原因。

但脂肪的增加使生殖器官升溫，從而停止工作。

據世界衛生組織（WHO）計算，全球有39%的男性超重，11%的男性則有肥胖問題。這一統計數字有助於解釋過去50年來精子比例的下降。

2. 藥物濫用

酒精、煙草、電子煙、大麻、古柯鹼、合成代謝類固醇……您知道所有這些藥物的共同點是什麼嗎？ 它們都會影響雄性配子的健康。

「其中一些物質直接破壞產生精子的生殖細胞，」米藍達醫生總結道。

其他藥物則間接地影響刺激睾丸運作的一些激素的產生。專家們最常提到的例子是通過藥片、凝膠和注射劑來進行替代睾丸激素的治療並不加選擇地將其用作增加肌肉。

「這是一個近年來瘋狂和可怕地增長的市場，」拉達利醫生警告說。

他解釋說，當這種激素無緣無故被替換時，身體被告知「不再需要生產生它」，結果甚至導致睾丸萎縮，或精液中的精子數量最終為零，這種情況稱為無精症。

3.性病

由細菌引起的衣原體和淋病等疾病會導致附睾發炎。附睾與睾丸的頂部相連接，負責儲存精子。在該部位發生任何問題都會對配子的生存構成風險。

WHO估計，僅在 2020 年，男性和女性就有 1.29 億新的衣原體病例和 8200 萬新的淋病病例。 近幾十年來，這一比率一直保持穩定或呈上升趨勢。

拉達利醫生在列表中添加了第三種病原體：人類乳突病毒，也稱為 HPV。他說，眾所周知，它還會影響精子的產生甚至 DNA。

4.膝上電腦

由於睾丸需要保持在比身體其他部位溫度低 1 到 2 攝氏度之間，過去十年發表的研究表明，將筆記本放在膝蓋上工作的習慣會給「配子工廠」帶來額外風險。

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那是因為設備的電池會變熱——最終可能會「煮熟」了精子。

米藍達指出，與高溫有關的其他習慣也會對生殖造成風險——例如長時間的熱水浴或桑拿。

然後是技術——醫生列舉了電磁波、電話信號甚至無線互聯網可能帶來的負面影響。他說，「在實驗室進行的實驗研究中，wi-fi 和電磁波等因素會影響精子，但仍然無法確定這些技術是否真的會損害這些細胞。」

5.內分泌干擾物

最後，專家們提請注意一系列通常稱為內分泌干擾物的有毒化合物。

該清單包括在大氣中檢測到的污染物，以及塑料和殺蟲劑。

它們的分子結構與我們體內的激素非常相似，因此能夠適應細胞受體並觸發「不再需要生產激素」的過程。在最近的研究中，發現其中一個過程似乎會影響男性的生育能力。

「但我們仍然不確定這個問題的嚴重程度，並且正在進行許多研究來確定這一點，」拉達利 說。

未來情況

除了精子數量下降背後的環境和行為因素外，還有兩個內在問題也導致了這種現象。

其中第一個是遺傳學。 據估計，有 10% 到 30% 的生育困難案例與男性 DNA 的問題有關。

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第二個原因與衰老，以及男性晚育這一事實有關。

「我們知道生育能力在整個生命過程中都會下降。雖然男性的下降不如女性明顯，但對於配子的製造很重要的激素卻在減少，」拉達利解釋道。

不過，如果我們考慮到精子數量在 50 年內下降了 51%，並且在過去二十年中這種情況發生的速度加快了，那麼這個數字會越來越接近零嗎？

如果這種下降速度真的繼續保持目前的水平，到 2050 年，精液中的生殖細胞濃度將幾乎為零。

但米藍達醫生並不認為這種世界末日的情景會成為現實。

「趨勢是情況變得更糟，但在某個時候這個過程將停滯，我們將達到一個境地，也許在新技術的幫助下可以改上情況」他預測。

該怎麼辦？

想要孩子的男性可以通過改變生活方式來扭轉對睾丸造成的任何傷害，從而增加成功的機會。

例如，他們可以通過均衡飲食和規律的體育鍛煉來減輕體重，並完全減少或戒除酒精、香煙和其他藥物。

如果為了刺激與非固定性伴發生關係並且也沒有懷孕的打算，那麼使用避孕套以避免感染如衣原體和淋病是值得的。 在青春期早期接種 HPV 疫苗的人也能更好地免受病毒對身體造成的影響。

如果即使改變了所有這些生活方式，生育孩子的困難仍然存在，那麼就建議去看醫生。

醫學指南認為，尋求專家幫助的時間取決於女性伴侶的年齡。

米藍達醫生解釋：「「如果女性未滿 35 歲，這對夫婦應該嘗試在一年間受孕，每周定期性交大約 3 次，並監測生育期。」

但是，如果伴侶超過 35 歲，而且超過 6 個月的受孕仍無法懷孕，應該是個警告信號了。

這是因為那個年齡段的卵子儲備開始下降得更快——米藍達說， 12 個月後才想找到答案可能是浪費了關鍵的時間。

「為發現可能的原因並找出最佳治療方法，相關夫婦的參與是必要的，」拉達利解釋。

若問題出在男性身上，專家通常會開出富含抗氧化劑的維生素補充劑，以幫助保護睾丸。或可能還需要通過補充劑來調節荷爾蒙。

米蘭達則告訴BBC，當然，有可能通過藥物和手術治療一些導致問題的疾病。

譬如「細菌感染可以用抗生素治療，生殖系統的解剖學缺陷可以通過外科手術治療，」他總結道。