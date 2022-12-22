美國宇航局衛星將對地表水進行大規模測量

喬納森·阿莫斯（Jonathan Amos）

BBC科學事務記者

1 小时前

圖像來源，TAS 圖像加註文字， 藝術構想圖：地表水和海洋地形（SWOT）衛星每21天在南北緯78度之間對地球掃描一遍

美國宇航局發射的一顆衛星可能會改變人們對地表水的認知。

這顆地表水和海洋地形（SWOT）衛星將以前所未有力度掃描地球上河流，水庫和湖泊的高度，測量海洋表面特徵 。

該項目應該能改善洪水和乾旱預測，有助於研究人員更好地了解氣候變化的問題。

英國研究人員已經請求加入幫助衛星設定的項目，即把英格蘭西南的布里斯托灣當作一個參照點。

英國研究人員正在海灣口設立一系列傳感器，以獲得從上空890公里高度飛過的衛星採集的「地面實際數據」。

這顆地表水和海洋地形衛星上周（12月16日）在加利福尼亞州由獵鷹9號重型火箭發射升空。

這顆探測地表水和海洋地形的衛星是美國宇航局和法國國家太空研究中心（CNES）的合作項目，英國和加拿大的太空機構也做了各自的貢獻。

圖像來源，NASA-NOAA Suomi NPP 圖像加註文字， 在福克蘭群島附近的南大西洋漩渦中呈現浮游生物痕跡

地表水和海洋地形衛星還需要經過幾個月時間才能進入全面運行階段；衛星上安裝了法國製造的Ka波段雷達干涉測量儀(KaRIn)，儀器使用前必須先要將其很長的天線懸臂展開。

一旦設備凖備就緒，儀器的天線將開始向地表發射脈波，記錄脈衝反射回衛星的次數。

靠這些回波反射衛星就能凖確地測量到地表水體的深度。

衛星主要將掃描地表水體，記錄大面積水表面的升降。

該衛星將能對所以超過100米寬的河流以及面積超過6公頃的湖泊進行掃描。

美國宇航局的項目科學家傅立倫（Lee-Lueng Fu）博士說：「地表水和海洋地形衛星從河流湖泊獲得的數據規模超過現有的規模。」

他說目前很好測量的湖泊不到湖泊總數的1%，而這顆測量衛星將對數以百萬計的湖泊進行掃描測量。

地表水和海洋地形衛星在測量海洋的時候能分辨出20公里範圍的凸起和沉降的海面，這些都和洋流和漩渦有關。海洋中的漩渦能吸收大氣中的熱量和二氧化碳，對全球變暖產生影響。

美國宇航局的海洋科學家本·漢姆靈頓（Ben Hamlington）說：「這些前所未有的信息有助於加深人們對海洋循環的了解，然後就可能產生對諸如航運，漁業，甚至娛樂業等很多行業都很重要的數據信息。」

「我們還知道小規模的海洋活動能把污染物帶到不同地方的海洋和海岸。例如海嘯發生後發生的石油洩漏和海洋垃圾等。」

英國已經撥款1200萬英鎊參加這個項目的研究，其中大部分投到英國的工業當中。

英國航天局地球觀測負責人貝斯·格林納威（Beth Greenaway）參加了在加利福尼亞的衛星發射活動。她對BBC新聞說， 她能代表英國參加該項目感到自豪，英國提供的設備能以前所未見的頻率通過儀器發出雷達脈衝。英國宇航局同法國國家太空研究中心合作，使得在英國霍尼威爾（Honeywell）的工程師能建造這台複雜的掃描設備。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 並非所有國家都在地表檢測水平面，地表水和海洋地形（SWOT）衛星可以在這方面提供幫助.。

英國的貢獻還包括在春天即將進行的「校驗與核實」行動，即對地表水和海洋地形衛星返回的信息進行檢驗。

這就需要把傳感器放置到布里斯托海灣，在衛星飛越上空的時候進行比較觀察。選中那裏的海灣是因為那裏水面高度整體變化比較大。那是世界上潮汐變化最大的地方之一。

布里斯托大學的保羅·貝茨（Paul Bates）教授是這項測量活動的負責人。他說：「地表水和海洋地形衛星測量水面高度的精度將達到10厘米。」

「我們將利用有全球定位的潮水測量裝置，然後研究諸如溫度，壓力，海水鹽度等各種潛在的變量。這樣我們就能在這個海灣有了測量水平高度變化的網絡。」

貝茨教授認為這顆衛星應該能觀測到定期從布里斯托灣進入塞文河（Severn）的著名潮湧。