2023年太空探索：載人登月凖備，冰月探索，軍事活動

54 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2022年以阿耳忒彌斯（Artemis）1號發射結束，那是登月飛船在不載人的情況下被發射進入太空並繞行月球

我們都喜歡太空的報道和信息。那麼，太空迷們，凖備好迎接2023年的太空新消息吧。

2022年以阿耳忒彌斯（Artemis）1號發射結束，那是登月飛船在不載人的情況下發射進入太空並繞行月球。

在新一年裏將有很多飛船發射和太空探索，其中許多是為人類重返月球表面並返回地球的任務做凖備。

讓我們看看世界上今年的一些重大太空活動。

登月

阿耳忒彌斯登月計劃發射的獵戶座（Orion）太空船繞行月球軌道成功後，美國宇航局計劃進行更多的發射，測試儀器設備，進行科學實驗，凖備在2025年實現載人登月。

在眾多的太空發射中，一個就是首次發射Nova-C月球登陸器，並在月球上被稱作「風暴洋」（the Ocean of Storms）的區域安全放置5個科學設備。

圖像來源，Intuitive Machines/NASA 圖像加註文字， 3月獵鷹9火箭將Nova-C月球登陸器發射進太空，登陸器將科學設備送到月球表面

這些設備上的技術儀器將來能讓地面科學家在載人登月開展前進行測試。

低頻無線電系統，傳感器和照相機將經過測試，檢驗這些設備搜集和記錄數據的效率，這將對未來的登月活動至關重要。

美國宇航局將發射首枚推力巨大的火神半人馬座（Vulcan Centaur）火箭，將「遊隼」號（Peregrine）月球登陸器送上太空，這也是載人登月計劃的一部分。

這種月球登陸器有5個主要的發動機為飛船的主要飛行階段提供推力，飛船就像郵遞貨車一樣向月表運送貨物。

太空旅遊

今年還有兩次前往國際空間站 (ISS) 的太空發射，付費遊客乘坐飛船進入繞行地球的空間站逗留10天。

那才算是真正窗外有風景的客房！

除此之外，日本一位億萬富翁將挑選8人和他一起乘坐美國太空探索技術公司（SpaceX）的載人飛船進太空環繞月球飛行！（當然還有待美國的監管當局批准這種太空飛行）

國際太空站補償給養

圖像來源，NASA 圖像加註文字， 國際太空站離不開定期運送補給，宇航員需要的科研設備，食品要定期從地面送到太空站

近年來私營的太空探索技術公司的龍飛船（SpaceX Dragon）多次將宇航員送上國際太空站，這個由億萬富翁馬斯克擁有的太空公司得到了向國際太空站往返運送人員和物資的任務。

2023年還有值得關注的消息是，美國宇航局的宇航員也會乘飛船升空。

不過今年不僅僅有龍飛船載人升空。波音公司的CST-100星際航線飛船也會進行首次運營發射。

按照設計，星際航線飛船的一部分能夠重覆使用。飛船能把宇航員送上國際空間站和其他地球低軌道上的飛行器，我們會看到首次這樣的太空發射。

星際航線飛船的一部分能夠被重覆使用10次，飛船上有許多創新技術，包括平板電腦和無線互聯網！

木星冰月

圖像來源，NASA 圖像加註文字， 木星的第三大衛星Io，背景是巨大的氣態行星木星

歐洲空間局(ESA)熱衷於推進自己的太空探索行動，他們計劃發射木星冰月探測器。

這個太空探索需要有耐心，因為飛船需要8年時間才能接近木星的冰月球。那時候的我們又在哪裏？至少老了8歲。

探測器到達那裏的時候將開始探索木星和它巨大的冰雪覆蓋的幾個月球。

10月，美國太空探索技術公司的重型獵鷹（Falcon Heavy）飛船將執行美國宇航局的一次探索任務，即飛向一個被稱作「靈神」（Psyche）的小行星。

由於軟件和技術故障，這個發射計劃從2022年推遲到今年，相關的太空探索任務要到2029年才能完成。

探測器最後到達目的地的時候還會掠過火星。

軍事機密！

顯然我們願意提供更多事實，信息和知識……但是現在有些信息連我們都不清楚。

美國軍隊最新的分支，美國太空部隊今年也有幾次發射行動，將一些設備送進太空，原因我們無從得知，為這個所謂的星際「保衛者」添加了更多神秘色彩。

關於美國太空部隊的許多信息屬於機密，只有那些有特殊許可的人才能看到，這說明美國政府的高層不希望公開所有的行動。

我們不了解他們發射的太空飛機，該太空飛機在去年已經完成了908天軌道飛行……