發明家尼古拉·特斯拉未竟的夢想：無線供電

佩特拉·齊維克（ Petra Zivic）

BBC 國際部

1 小时前

圖像來源，Getty Images

尼古拉·特斯拉（Nicola Tesla）是誰？這個名字可能現在大部分人都不熟悉，但無疑所有的人都在享受他的發明帶來的惠澤。

他80年前已經去世，但這篇文章之所以能被你我在手機、平板或其他設備上閲讀，很大程度上要歸功於這位美籍塞爾維亞發明家。

「我認為特斯拉不僅是電力或全球通信之父，」歷史學家、電影製片人邁克爾·克勞斯（Michael Krause）告訴BBC，「他的想法超前於他的時代 —— 他是一個有遠見的人，為人類的進化做出了貢獻。」

早在 1890 年代後期，特斯拉在紐約哥倫比亞學院演講廳的台上走來走去，手裏拿著發光管，向觀眾介紹自己新發明的振蕩變壓器時，人類世界大部分還處於黑暗中。

「電力是未來的東西，當時大多數人必須前往展示電力的地方才能目睹它的效力，」歷史學家伊萬·R·莫魯斯（ Iwan Rhys Morus）在他撰寫的《尼古拉·特斯拉和電力的未來》一書中如此記述。

當然，情況很快就改變了。

燈光璀璨

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 發明家尼古拉·特斯拉（1856 -1943 ) 在巴黎法國物理學會和國際電工學會演講

尼古拉·特斯拉 1856 年出生於奧地利哈布斯堡帝國。他的家鄉斯米爾揚現在在克羅地亞境內，但他的家人是塞爾維亞人。他年輕時離開家鄉，奔赴新世界燈光明亮的大都市。

他 1884 年抵達紐約，為著名的發明家和商人托馬斯·愛迪生（Thomas Edison）工作。

「他來自一個古老的世界，然後變成現代文明的主角之一，」克勞斯說。

根據另一位傳記作家伊內茲·惠特克·亨特（Inez Whitaker Hunt）的說法，剛踏上美國土地時，這位電氣和機械工程師 —— 以及未來學家 —— 口袋裏只有幾美分和圍繞一架飛行器的計算草稿。

不過，讓特斯拉出名的並不是飛行器。他多年來一直致力於完善交流電機。

他抵達美國堪稱恰逢其時；當時圍繞不同類型的電流之間的爭鬥正在白熱化。

給世界「注電」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 1899年，特斯拉在科羅拉多泉的實驗室，背後是他發明的「放大發射器」（magnifying transmitter）

當時，世界的發展需要更多能源，因此人們競相為電動機器和照明設備尋找最有效的發電和供電方式。

「有兩種不同的電力傳輸系統在相互競爭，」莫魯斯告訴BBC。

爭奪焦點是電力傳輸應該用交流電（AC） 還是直流電（DC），對壘雙方是美國企業家、工程師喬治·威斯汀豪斯（George Westinghouse）和特斯拉的老闆托馬斯·愛迪生。

愛迪生的公司投資於直流電，直流電只能在一個電壓下沿一個方向和短距離流動。

交流電在多個方向上流動，可以距離更長，電壓可以升壓或降壓，也可以把電力送到更多的地方。

圖像來源，Museum of Nikola Tesla, Belgrade 圖像加註文字， 貝爾格萊德的尼古拉·特斯拉博物館。他的骨灰和生前個人物品存放在那裏

「這有點像將馬和馬車跟噴氣式飛機相比較，」特斯拉傳記作者馬克·塞弗（Mark Cypher）告訴BBC歷史「目擊者」播客。

當特斯拉抵達紐約時，他的口袋裏有一架「噴氣式飛機」——他在歐洲工作時一直在試驗交流電，並於 1883 年製造了他的第一台感應電機。

但由於愛迪生堅持直流輸電，兩人分手。很快，西屋電氣買下了特斯拉交流變壓器和電機系統的專利權。

特斯拉的設計能夠經濟高效地遠距離傳輸電能，並且至今仍在使用。

特斯拉的表演天才

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國紐約州特斯拉生前工作的研究機構

「我們今天仍在使用交流電，發電和輸電系統仍然基於特斯拉的理念，」貝爾格萊德尼古拉·特斯拉博物館的策展人伊萬娜·佐裏克（Ivana Zoric）告訴BBC。

事實上，特斯拉的系統仍然是生產、傳輸和分配電能的主要方法。不過，今天許多電氣設備都依賴於他的另一項發明。

「感應電機當時非常具有創新性，今天它們仍在工業和許多家用電器中使用 —— 甚至用於電動汽車，"他說。

1891年，特斯拉發明了特斯拉線圈，這是一種發射出美麗的飛散電流的裝置，通過無線方式傳輸電力。它今天仍然用於廣播和電視機以及其他電子設備。

兩年後，特斯拉和西屋電氣贏得了在芝加哥舉行的世界哥倫比亞博覽會的競標，慶祝歐洲發現美洲400週年，特斯拉成為超級巨星。

「當人們意識到這項發明的威力時，特斯拉得到了在尼亞加拉大瀑布建造發電廠的工作，」 佐裏克說。

那是世界上第一座水力發電廠，特斯拉擁有它的建造中所運用的13 項專利中的九項。

「人們知道誰是了不起的特斯拉先生，他一下子火起來了，」莫魯斯說。

特斯拉很快建立了自己的實驗室，並開始在無線通信和能量傳輸領域進行實驗。

根據莫魯斯的說法，他還向公眾敞開了大門，展示出他對表演技巧的嫻熟理解。

「他努力推銷自己對這種無線世界和自由能源的獨特願景，試圖將自己作為能夠實現這個未來願景的人來推銷。 」

無線的未來

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 特斯拉向媒體敞開自己的實驗室，設法推廣自己關於無線供電、輸電的願景

當世界依靠電線傳輸信息來發送電信時，特斯拉開始嘗試無線信號傳輸。

他的所有新實驗都需要資金。1890年代初，他設法從美國金融家J.P.摩根那裏獲得了資金，開始在長島建造他的無線世界廣播塔。

他的偉大目標是提供全球通信 —— 一個無線系統，可以實現即時的全球視頻和語音通信，任何人都可以在任何地方獲得信息。

但是，摩根後來撤回了支持。

「不幸的是，他最大的夢想，為人們提供電力和通信系統的國際系統沒有實現，因為他還沒有達到那個程度，或者技術還不存在，」克勞斯說。

特斯拉繼續從事各種項目，但經常缺乏資金，他的許多想法只能留在他的筆記中，一個重要原因是他不明白科學和工程是涉及許多人的高度協作過程。

「特斯拉犯了重大錯誤。他確實認為他是唯一可以創造電氣未來的人。他對合作和與其他人合作不感興趣，」莫魯斯說。

他以「怪人」聞名，被認為是一個深陷細菌恐懼症的人，他關於跟其他星球交流的說法受到嚴厲批評。

特斯拉之死

圖像來源， Nikola Tesla Museum, Belgrade 圖像加註文字， 貝爾格萊德的尼古拉·特斯拉博物館

特斯拉於1943年在紐約一家酒店房間裏去世，他在那裏度過了生命的最後10年。

「1951年，特斯拉的個人物品被運往塞爾維亞貝爾格萊德，這要歸功於他侄子的努力，」佐裏克說。

四年後，尼古拉·特斯拉博物館在貝爾格萊德開放，至今每年仍然吸引成千上萬的遊客。它還吸引了數百名研究人員，因為館內收藏了16萬份特斯拉文件，包括計劃，草圖和照片。

雖然特斯拉的檔案可以在線訪問，但他的許多個人物品仍然在倉庫內，因為博物館沒有足夠的展覽空間。

「我們現在保留特斯拉的牀，冰箱，衣櫃，他的13套西裝，75條領帶，40多副手套等，」佐裏克說，「我們希望一旦獲得更大的空間就能夠展示這些藏品。」

圖像來源， Nikola Tesla Museum in Belgrade 圖像加註文字， 特斯拉的物品，包括生前最後十年居住的酒店客房內的家具，現在在特斯拉博物館展出

1956年，在博物館開放一年後，一個測量磁場強度的單位以特斯拉的名字命名。

塞爾維亞有街道、學校、機場以他的名字命名，在塞爾維亞和克羅地亞，特斯拉都在鈔票和硬幣上。

美國企業家埃隆·馬斯克創辦了世界最早的電動汽車製造商之一，就以特斯拉命名它的產品和公司；2018年，SpaceX用獵鷹重型火箭上向火星發射了一輛特斯拉跑車。

但是，特斯拉會如何看待我們的未來？