厄爾尼諾和拉尼娜現象如何影響天氣？

埃斯米·斯塔拉德（Esme Stallard）

BBC 新聞

1 小时前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 在拉尼娜現象作用下，2022年10月澳大利亞發生了罕見的洪水

新數據顯示2022年是自有紀錄以來第五熱的年份。

但是科學家警告說，2023年可能會更熱，原因就是被稱作拉尼娜（La Niña）的氣候現象即將結束，拉尼娜現象一直對全球氣溫有遏製作用。

什麼是拉尼娜現象?

拉尼娜是厄爾尼諾南方濤動(ENSO)系統的氣候現象的一部分。

厄爾尼諾和拉尼娜是兩個相反的狀態，它們都對全球氣候格局產生重要影響。

在過去幾年，世界一直經歷連續的拉尼娜階段，其作用就是降低溫度，給加拿大和澳大利亞帶去大量降雨。

太平洋上的風沿赤道從東面的南美洲向西北的亞洲行進，變得比平常更猛烈。

這就是所謂的信風（又稱貿易風）把溫暖的海水聚集到亞洲沿海，提升了海平面。在東部靠近美洲的地方，更冷的海水從下面上升到海面。

在厄爾尼諾現象中整個過程是相反的，信風變弱意味著溫暖的海水向美洲方向散佈，更少比較冷的海水從下面湧上海面。

早在17世紀秘魯漁民就注意到這個現象。

他們看到在12月在美洲蓄積的溫暖的海水似乎達到高峰，這個現象被他們稱作「El Niño de Navidad」，西班牙語的意思是「嬰兒基督」（也稱作「聖嬰」）。

厄爾尼諾和拉尼娜如何改變天氣？

並非每次厄爾尼諾或拉尼娜現象都一樣，不過研究人員根據它們的效果觀察到一些典型的影響：

氣溫

在厄爾尼諾現象期間，全球氣溫上升約0.2攝氏度，在拉尼娜現象期間全球氣溫約下降0.2攝氏度。

厄爾尼諾意味著更溫暖的海水向更遠擴散，溫暖海水保持在海洋表面。這樣就能向大氣中釋放熱量，讓空氣變得更濕潤，更暖和。

記錄中最熱的2016年就是一個厄爾尼諾年。

在2020和2022年, 北半球連續有3次拉尼娜現象發生。

儘管有連續3次的拉尼娜現象，歐盟的氣候監測當局說2022年是有紀錄以來第5個最熱的年份。

英國氣象局的亞當·史凱菲（Adam Scaife）教授說，「在過去3年的全球平均氣溫一直接近記錄水平，但是如果沒有拉尼娜持續帶來的冷卻效果，全球氣溫會更高。」

氣溫上升0.2攝氏度會把氣候變化導致全球變暖水平提升20%。

英國氣象局估計拉尼娜現象今年晚些時候結束，會進一步促進全球氣溫升高。

降雨變化

在厄爾尼諾現象發生的時候，更溫暖的水把太平洋急流上面的空氣推向更南更東的地方。

這樣就把更濕潤的天氣帶到了美國南部和墨西哥灣，而美國北部和加拿大仍保持更乾燥的天氣。

而亞洲，澳大利亞，中部非洲和南部非洲經歷典型的乾旱。

在拉尼娜現象發生的時候會有相反的現象：美國南部發生乾旱，加拿大和亞洲有大量降雨。

在2022年10月，澳大利亞經歷了創紀錄的降雨和洪水，背後的原因就是拉尼娜現象。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 阿根廷布宜諾斯艾利斯的納瓦羅湖在12月發生乾旱

熱帶風暴

拉尼娜現象給大西洋帶來更多颶風，對美國佛羅里達州和其他南部的州造成影響，但是在太平洋卻更少發生熱帶風暴。

而發生厄爾尼諾的時候則會產生相反的效果。

這些現象發生有多頻繁？

典型的情況下，厄爾尼諾和拉尼娜每2-7年會發生，通常會持續9-12個月。

這兩種情況不一定交替發生：拉尼娜現象發生的次數一般會少於厄爾尼諾。

這些現象發生對我們有何影響？

厄爾尼諾和拉尼娜現象引起的極端天氣對世界的基礎設施，食品和能源系統造成影響。

聯合國食品和糧農組織的資料顯示，2014-16年的厄爾尼諾現象造成加拿大和亞洲的乾旱，破壞了作物收成，引起影響到6千萬人口的食品安全問題。

在厄爾尼諾現象發生的時候，美洲海洋的冷水從下面上升的表面，伴隨冷水上升的營養成分更少。

這就意味著像魷魚和三文魚這些海洋生物的食物減少，這會導致南美洲漁業捕撈減產。

氣候變化會影響厄爾尼諾/拉尼娜現象嗎？

在2021年，聯合國氣候科學家和政府間氣候變化專門委員會（IPCC）說，自1950年以來發生的厄爾尼諾現象比1850-1950年間發生的厄爾尼諾現象更強烈。

不過他們還說像樹的年輪，珊瑚和沉積物這類歷史記錄顯示，自15世紀以來厄爾尼諾和拉尼諾現象頻率和強度都有波動。