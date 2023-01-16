厄爾尼諾和拉尼娜現象如何影響天氣？
- 埃斯米·斯塔拉德（Esme Stallard）
- BBC 新聞
新數據顯示2022年是自有紀錄以來第五熱的年份。
但是科學家警告說，2023年可能會更熱，原因就是被稱作拉尼娜（La Niña）的氣候現象即將結束，拉尼娜現象一直對全球氣溫有遏製作用。
什麼是拉尼娜現象?
拉尼娜是厄爾尼諾南方濤動(ENSO)系統的氣候現象的一部分。
厄爾尼諾和拉尼娜是兩個相反的狀態，它們都對全球氣候格局產生重要影響。
在過去幾年，世界一直經歷連續的拉尼娜階段，其作用就是降低溫度，給加拿大和澳大利亞帶去大量降雨。
太平洋上的風沿赤道從東面的南美洲向西北的亞洲行進，變得比平常更猛烈。
這就是所謂的信風（又稱貿易風）把溫暖的海水聚集到亞洲沿海，提升了海平面。在東部靠近美洲的地方，更冷的海水從下面上升到海面。
在厄爾尼諾現象中整個過程是相反的，信風變弱意味著溫暖的海水向美洲方向散佈，更少比較冷的海水從下面湧上海面。
早在17世紀秘魯漁民就注意到這個現象。
他們看到在12月在美洲蓄積的溫暖的海水似乎達到高峰，這個現象被他們稱作「El Niño de Navidad」，西班牙語的意思是「嬰兒基督」（也稱作「聖嬰」）。
厄爾尼諾和拉尼娜如何改變天氣？
並非每次厄爾尼諾或拉尼娜現象都一樣，不過研究人員根據它們的效果觀察到一些典型的影響：
氣溫
在厄爾尼諾現象期間，全球氣溫上升約0.2攝氏度，在拉尼娜現象期間全球氣溫約下降0.2攝氏度。
厄爾尼諾意味著更溫暖的海水向更遠擴散，溫暖海水保持在海洋表面。這樣就能向大氣中釋放熱量，讓空氣變得更濕潤，更暖和。
記錄中最熱的2016年就是一個厄爾尼諾年。
在2020和2022年, 北半球連續有3次拉尼娜現象發生。
儘管有連續3次的拉尼娜現象，歐盟的氣候監測當局說2022年是有紀錄以來第5個最熱的年份。
英國氣象局的亞當·史凱菲（Adam Scaife）教授說，「在過去3年的全球平均氣溫一直接近記錄水平，但是如果沒有拉尼娜持續帶來的冷卻效果，全球氣溫會更高。」
氣溫上升0.2攝氏度會把氣候變化導致全球變暖水平提升20%。
英國氣象局估計拉尼娜現象今年晚些時候結束，會進一步促進全球氣溫升高。
降雨變化
在厄爾尼諾現象發生的時候，更溫暖的水把太平洋急流上面的空氣推向更南更東的地方。
這樣就把更濕潤的天氣帶到了美國南部和墨西哥灣，而美國北部和加拿大仍保持更乾燥的天氣。
而亞洲，澳大利亞，中部非洲和南部非洲經歷典型的乾旱。
在拉尼娜現象發生的時候會有相反的現象：美國南部發生乾旱，加拿大和亞洲有大量降雨。
在2022年10月，澳大利亞經歷了創紀錄的降雨和洪水，背後的原因就是拉尼娜現象。
熱帶風暴
拉尼娜現象給大西洋帶來更多颶風，對美國佛羅里達州和其他南部的州造成影響，但是在太平洋卻更少發生熱帶風暴。
而發生厄爾尼諾的時候則會產生相反的效果。
這些現象發生有多頻繁？
典型的情況下，厄爾尼諾和拉尼娜每2-7年會發生，通常會持續9-12個月。
這兩種情況不一定交替發生：拉尼娜現象發生的次數一般會少於厄爾尼諾。
這些現象發生對我們有何影響？
厄爾尼諾和拉尼娜現象引起的極端天氣對世界的基礎設施，食品和能源系統造成影響。
聯合國食品和糧農組織的資料顯示，2014-16年的厄爾尼諾現象造成加拿大和亞洲的乾旱，破壞了作物收成，引起影響到6千萬人口的食品安全問題。
在厄爾尼諾現象發生的時候，美洲海洋的冷水從下面上升的表面，伴隨冷水上升的營養成分更少。
這就意味著像魷魚和三文魚這些海洋生物的食物減少，這會導致南美洲漁業捕撈減產。
氣候變化會影響厄爾尼諾/拉尼娜現象嗎？
在2021年，聯合國氣候科學家和政府間氣候變化專門委員會（IPCC）說，自1950年以來發生的厄爾尼諾現象比1850-1950年間發生的厄爾尼諾現象更強烈。
不過他們還說像樹的年輪，珊瑚和沉積物這類歷史記錄顯示，自15世紀以來厄爾尼諾和拉尼諾現象頻率和強度都有波動。
政府間氣候變化專門委員會得出結論說，並沒有明顯的證據表明氣候變化對厄爾尼諾或拉尼娜現象產生了影響。