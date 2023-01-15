飲食與健康：單純計算卡路里不僅過時而且危險？

15 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 減肥是人們新年願望之一。

每年這時，許多人都會立下新年計劃，減肥瘦身、改善身材是每年人們做出的最流行的新年決定之一。

為實現這一目標，我們往往求助節食，並增加運動量。

由於食物中所含的能量是以卡路里（簡稱為卡，calorie）來計算的，許多人都以為如果我們計算和減少所攝入的卡路里，就能達到減肥的目的。

但這是正確的方法嗎，還是該重新思考了呢？

一些專家說，計算卡路里的方法不僅已經過時，而且還很危險。正如我們在此所要探討的那樣。

何為卡路里，這一詞從何而來？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 為實現減肥瘦身的目標，我們往往節食，並增加運動量。

卡路里是一種能量單位，通常用於表示食物的營養價值。

該術語來自拉丁文calor，意為熱量，已經使用了一個多世紀。

劍橋大學分子神經內分泌學教授加爾斯·楊（Dr Giles Yeo）告訴BBC，「尼古拉斯·克萊門特（Nicholas Clément）把其定義為在1個大氣壓下，將1千克水提升1攝氏度所需要的熱量。」

法國科學家克萊門特也是在19世紀初第一個在熱機講座中使用這個詞的人。

因此，今天的字典定義說1卡路里相當於將1千克水的溫度升高1攝氏度所需要的熱能，並等於1千小卡路里：千卡（kilocalorie）。

這一發現給全球帶來什麼影響？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 不同食物卡路里吸收程度也不同。

能凖確測量食物卡路里含量的科學能力成了一個分水嶺時刻。

印第安納大學伯明頓分校歷史和國際研究教授尼克·庫拉瑟（Nick Cullather）說，「我們突然超出了一個人的飲食與他的種族、居住地氣候、社會階層、性別直接相關、即沒有兩種飲食可以相比較的世界，突然之間它們就具有可比性了。」

我們對食物的看法發生了巨大改變。人們開始把食物看作蛋白質、碳水化合物、微量營養素、脂肪等多種成分的組合。

庫拉瑟說，「身體現在被視為引擎，而食物則是燃料的觀點改變了人們對待食物的方式。」

在20世紀，卡路里甚至開始影響公共政策。

在1920年代和1930年代之間，日本海軍對其水手實施了一種標凖化飲食，他們認為這將有助於令他們與歐洲標凖看齊。他們在水手的飲食中加入了小麥、肉，尤其是豬肉和雞肉，並把這一飲食向廣大日本公眾推廣。

可以說， 今天我們許多人喜愛的日本飲食就是從這一變化演變而來的。

過去幾十年，美國一直利用卡路里計數來決定他們需要向遭受乾旱國家提供多少糧食援助。而一次大戰結束時從《凡爾賽條約》中誕生的國際聯盟開始研究營養，並在1935年制定全球標凖，推薦成年人每天應該攝取2500卡路里的熱量。

而今天則建議成年男子一天應攝取2500卡路里，女性則為2000。

計算卡路里是否危險？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 現在廣泛接受的標凖是男性每天 2500 卡路里，女性每天 2000 卡路里。

有些專家認為計算卡路里方法已經過時了，其原因如下。

即使不同食物含有相同的熱量，它們也可能無法提供相似的健康或是營養益處。例如， 一杯牛奶大約有184卡路里，而同樣大小的一杯純啤酒的卡路里是137。

遺傳學家加爾斯·楊指出，「我們實際上不吃卡路里，我們吃食物，然後我們的身體必須工作以提取卡路里。取決於你所吃的食物種類，例如胡羅卜、甜甜圈或是牛排，我們身體必須以不同程度的工作才能提取不同食物中的卡路里。」

我們在超市食品上所看到的標籤只是告訴我們一份食物的卡路里含量，但不會告訴你我們身體將到底會吸收多少卡路里。

楊教授補充道，「我們每吃進100卡路里的蛋白質，才只能吸收70卡路里。因此，30%的蛋白質卡路里是用於處理蛋白質，以便我們能夠吸收這些卡路里。」

「但另一方面，脂肪的能量密度非常高，它是一種非常有效的燃料儲存方式。我們每吃進去100卡路里脂肪，我們差不多就可以獲得98到100卡路里的脂肪，」楊教授說。

簡單地說。如果你吃100卡路里的炸薯條，那所攝入的卡路里數量要比吃100卡路里的胡蘿蔔多得多。

因此，楊教授認為簡單計算卡路里的飲食計劃沒有什麼意義，除非考慮所進食的食物類型。這裏的複雜性還不止於此。

我們每個人從一種特定食物中能獲得多少能量將受到一系列個體因素的影響：例如，年齡、睡眠時間、有多少腸道細菌和荷爾蒙，以及我們如何咀嚼食物等。

而在製作超級加工食品時, 會把蛋白質和纖維丟棄，然後再加入脂肪、糖和鹽，使食物熱量高但營養價值低。

楊教授說，計算卡路里實際上鼓勵我們做出不健康的選擇。他說，「卡路里只給你一個數量，它與營養成分無關。它不會告訴你有多少脂肪、糖、碳水化合物、纖維和維生素。這就是我為什麼認為卡路里有問題，它只是一個生硬的工具而已。」

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沉迷卡路里的危險

紐約康奈爾大學美國食品健康歷史與文化專家比塔爾（Adrienne Rose Bitar）警告說，「過於強調卡路里會對人造成傷害。」她認為，沉迷於卡路里，並報名參加減少卡路里攝入飲食計劃可能會有問題。

比塔爾說，「它跟酒精不同，你可以戒酒，但不能不吃飯。許多進食障礙，例如厭食症（anorexia）、暴食症（bulimia）以及健康食品癡迷症（orthorexia）都是由（看似）無害的計算卡路里計劃開始的。」

比塔爾還說，一些節食計劃建議人們吃低到危險程度的極少卡路里。

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還有其他選擇嗎？

在食品行業以外，能量不是以卡路里而是以焦耳來計算的。有些食品公司現在開始使用千焦耳單位來標明食品價值。

但卡路里已經如此深入公眾人心，以至於甚至那些不知道卡路里是何物的人也明白攝入太多卡路里對健康不利。

英國營養基金會的貝內拉母（Bridget Benelam）等一些專家告誡我們不要放棄卡路里。她說，儘管存在種種弊端，卡路里具有其實用價值。

貝內拉母說，「肥胖可能是我們目前所面臨的最大公共健康問題。因此，了解導致人們超重和肥胖的原因很重要。」

對那些熱衷於減肥的人，她說計算卡路里可以對瘦身飲食計劃非常有幫助。

貝內拉母還說，「重要的是要知道人們吃的是什麼食物和那些卡路里從何而來。例如，當我們研究人們是否攝入了過多飽和脂肪時，我們是基於他們從飽和脂肪中獲得了多少卡路里。因此，從科學角度來看，這些是需要了解和測量的重要事情。」

英國全民健康服務體系（NHS）則說，人們應該將攝入的熱能與所消耗的能量保持平衡，但同時又表示，如果偶爾吃得過多也不必過分擔心，並建議「只要在接下來幾天少吃點就可以了。」