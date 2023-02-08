太極與健康：習練太極可能給人體帶來的好處

52 分钟前

圖像加註文字， 莫斯利醫生在練習太極

太極是一種古老的中國武術，它有時也被稱作「太極拳」或是「運動式冥想」。它由一系列不同姿勢、並以緩慢動作交會相連組成。

雖然太極看起來很舒緩，但研究顯示它與傳統運動一樣有效，可以減少體重和內臟脂肪。

由於太極結合了運動與冥想，因此大腦也得以運動，從而改善大腦功能。它還能改善心臟健康，甚至可以增強免疫系統。

BBC科學節目主持人邁克爾·莫斯利醫生（Michael Mosley）在《就一件事》播客節目中探索了太極運動一些令人驚奇的健康益處：

太極可能延年益壽

太極這一古老的運動在香港特別流行，香港人的預期壽命也是世界上最高的之一，這之間是否有聯繫呢？很有可能。

根據2022年上海一項針對6萬名男性為期5年的跟蹤研究顯示，經常打太極拳的人比不做太極運動的人壽命要長得多。

太極有益心臟健康

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 太極有助改善心臟健康

據說，太極有利於心臟健康。在最近一項研究中，(（研究人員）在把太極和快走進行比較後發現，太極在降低血壓以及其他心臟病危險因素方面、比如血糖水平和膽固醇，效果明顯更好。

太極增強免疫力

太極還可能對免疫系統有益。在加利福尼亞的一項研究中，研究人員讓一半參與者習練太極，另一半則參加健康教育課程。他們每個人都接種了帶狀皰疹疫苗。但9個星期以後，那組練習太極的學員免疫力是另一組學員的兩倍。

此外，太極組學員在身體機能、活力、精神健康以及減少身體疼痛方面也表現出更大的改善。

太極可以快速改善大腦功能

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 大腦具有可塑性

人們發現太極比其他運動能更快改善記憶力和思維靈活性等大腦功能。

香港大學蕭明輝博士（音譯，Dr. Parco Siu）10多年來一直在研究這種武術的健康益處。

他進行了一項研究，把每周練習3小時太極運動與常規有氧運動和肌肉強化活動相比較， 「以改善有輕度認知障礙老人的認知功能。」

他們發現大腦功能出現了全面改善，但那些練習太極的人改善速度來得更快：「我們發現太極實際上可以在整體認知功能和認知靈活性方面產生更大和更早的改善。」

它實際上改變了大腦

蕭博士說，「它似乎也訓練了大腦。來自腦成像研究的證據顯示，大腦會在結構和功能方面做出調整…常規運動可以稍微改變大腦，但不會達到我們從太極拳訓練中所觀察到的程度。」

蕭博士認為，這主要歸功於冥想因素。他建議，「你可能想在太極運動中加入冥想，以便可以從太極中最大受益。」

它可以燃燒和傳統運動同樣數量的卡路里

蕭博士說，太極看上去很輕柔、舒緩和流暢，幾乎跟沒運動一樣。但練習太極的人燃燒的卡路里數量與看起來似乎更努力鍛煉的人相似。

「在我們的研究中，練習太極者與進行傳統鍛煉者燃燒相似數量的卡路里，」他說。

太極可以幫你迅速減脂

另外一項關於太極和減肥的研究得出了驚人的結論。

蕭博士說，太極「在減少向心性肥胖人士（也稱中央型肥胖，central obesity）的腰圍方面」與包括有氧運動和肌肉強化運動練習的「傳統運動一樣有效」。向心性肥胖是內臟脂肪堆積的一種跡象，即器官周圍所堆積的內部脂肪。）

他說，這對那些不喜歡傳統運動、或是行動不便者是一個大好消息，「現在他們可以有另一種選擇，讓他們可以控制自己的向心性肥胖情況。」

如何入門？

蕭博士建議，最重要的是先參加一個由合格教練督導的太極班，這是因為太極中的冥想成份：「身體動作部分不難學，可以跟著網上視頻就可以學；難的是冥想部分。」 如果有人親自指導，將會更快掌握「移動冥想」技巧。