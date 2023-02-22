赫爾辛基如何成為世界手機遊戲之都

斯特凡·鮑威爾(Steffan Powell)

遊戲記者

31 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 赫爾辛基從世界各地吸引來網絡遊戲方面的人才，最近Netflix也在那裏開設裏他們的首家網絡遊戲公司

世界上的城市當中哪個能算是創新科技蓬勃發展的地方呢？許多人可能不會想到赫爾辛基會名列前茅。

在這個經常有冰雪覆蓋，相對安靜的北歐都市裏有世界上一些最雄心勃勃，最成功的遊戲開發商家。

「憤怒的小鳥」遊戲最早就是在赫爾辛基的一個iPad上出現，赫爾辛基還是「部落衝突」的遊戲開發商Supercell的基地，網飛Netflix也選中赫爾辛基在那裏建立了他們第一個內部遊戲工作室。

芬蘭首都被許多人看作是手機遊戲之都，這是一個目前價值高達1200億美元的行業。

於是，另一個問題就是，赫爾辛基如何發展到擁有這樣的聲譽？

圖像加註文字， 技術基礎設施公司Reaktor的遊戲部門負責人薩爾提塔·魯內貝里說，他們那裏的文化氛圍允許人們嘗試，允許失敗，然後再嘗試

在1980和1990年代，芬蘭並沒有被認為是世界上最富裕的國家之一。

芬蘭大部分人口使用的電腦都遠非頂級產品。但是這類局限會幫助催生所謂的「演示場景」（demoscene），這是一種程序員創造藝術展示，音樂和遊戲的一種亞文化，它把當時的技術發展推向極限。

芬蘭人適應了用很少資源創造很多東西，於是芬蘭有了諾基亞。

在赫爾辛基Phantom Gamelabs公司的總裁索尼婭·安格斯勒瓦（Sonja Ängeslevä）解釋說，這個基礎是該城市遊戲行業成功的重要原因，「諾基亞是個我們能夠在這裏取得成就的範例」。

作為遊戲開發者，索尼婭·安格斯勒瓦還是遊戲開發公司綠美迪（Remedy）董事會成員，她還創辦了一個新的開發工作室，因此她十分熟悉芬蘭的遊戲行業 。

她說，諾基亞同芬蘭「演示場景」的年輕人才，當時赫爾辛基的出版發行公司同合作努力，這就意味著，儘管缺少大型遊戲，這種合作讓人「意識到我們不需要旅行，自己就地就能解決」。

赫爾辛基的人口大概相當於格拉斯哥的人口，他們比較了解自己在遊戲空間裏的成功，他們在酒吧和咖啡館也樂於談論這個話題。顯然那裏的政界人士和官員也樂於利用這個優勢。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 赫爾辛基的人口和英國格拉斯哥差不多，但那裏有200家遊戲公司

技術基礎設施公司Reaktor的遊戲部門負責人薩爾提塔·魯內貝里（Sartita Runeberg）說：「芬蘭人一直執迷於技術。」

「這裏的文化氛圍允許我們嘗試，允許失敗，然後再嘗試。這就是很多公司起步的方式，不必擔心失敗，你能變得更勇敢。」

為了讓遊戲公司成功，他們需要正確的基礎設施。從公司管理，到市場和技術支持，Reaktor公司為在那裏運營的200個遊戲公司提供支持。

魯內貝里解釋說：「我們知道我們有可依賴的社會安全網絡，這樣你不必抵押自己的住房去成立一個公司，政府也向遊戲公司提供很多支持。你能容易地得到資助，去嘗試新概念，得到驗證新想法的資金，這樣就能弄明白在某個市場某些東西是否可行。」

「政府也有吸引人去那裏的動機，例如不會有人會因為氣候原因去赫爾辛基，所以我們得給他們搬家去那裏的理由。」

赫爾辛基遊戲開發者當中的30%都是來自世界其他國家，選擇這個布滿有軌電車街道的城市安家。

圖像加註文字， 在赫爾辛基Phantom Gamelabs公司的總裁索尼婭·安格斯勒瓦對BBC的遊戲記者斯特凡·鮑威爾解釋說，這個基礎是該城市遊戲行業成功的重要原因，"諾基亞是個我們能夠在這裏取得成就的範例"

吸引世界最好的開發者是赫爾辛基保持在遊戲空間排行頂端計劃的關鍵部分，而這正是「赫爾辛基伙伴」這個組織的任務。

該機構的戰略計劃主任約翰娜·胡爾（Johanna Huurre）說，「所有公司都從海外招募，他們搜羅某種他們需要類型的人才，他們會努力招攬他們。這些人才來自南美洲，歐洲，顯然在歐洲，美洲和亞洲人才流動更容易。」

設在赫爾辛基的公司和研發者並沒有直接得到減稅刺激或明顯的高薪。胡爾說，吸引他們的比這些更直接。

她說，「赫爾辛基以工作和生活的平衡而聞名，我們在這裏有良好的生活。我們工作中雄心勃勃，但是在閒暇裏有自己的自由時間，這樣我們工作能更有效，沒有那些濫竽充數的會議。」

「這裏的生活更愜意，在疫情後比較軟性的價值變得更重要。很多人說在這裏我們的焦慮比較少，因為我們有更強有力的支持制度，我們不必擔心學校或安全問題，父母在這裏的感覺比在其他國家更自由。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 諸如開發初「部落衝突」的 Supercell 這類主要的遊戲開發公司都在赫爾辛基設立了工作室（ 圖為Supercell 的總裁 Ilkka Paananen)

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 赫爾辛基以工作和休閒生活平衡而聞名

赫爾辛基的技術傳統，政府支持和堅定的人才招攬努力，所以這些加在一起正在發揮作用。赫爾辛基的遊戲工作室在2022年盈利達28億英鎊。

作為比較，同時期英國的遊戲市場規模的價值為47億英鎊，這個數字佔英國經濟規模的比重比一般國家水平高12倍。

赫爾辛基的Supercell公司是赫爾辛基這個行業成功的範例。該公司最近被中國公司騰訊收購，據報道，該遊戲製作商的市場價值達到了92億美元。

斯圖亞特·麥高（Stuart McGaw）最近從蘇格蘭去赫爾辛基在那裏的工作室工作，他是著名的建築和防禦遊戲"部落衝突"的負責人。他笑著說，「和很多人一樣，我記得我是玩諾基亞3210貪吃蛇（手機遊戲）長大的。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， Supercell公司開發的「部落衝突」網絡遊戲自2012年誕生後一直是最為人熟知的網絡遊戲

麥高考慮到了芬蘭遊戲開發的氛圍，在家鄉創業後決定搬家到芬蘭。他說，「人們都在說遊戲公司的成功事例。」

許多工作室「在超出這個國家規模的高水平上發揮」，他認為當地人對開發者的工作有更多了解，也更尊重這個行業，認為這個行業對國家的未來很重要。