專家擔心中國對人類基因編輯的規範不夠

帕拉布·戈什（Pallab Ghosh）

BBC科學事務記者

18 分钟前

圖像來源，TEK IMAGE/SCIENCE PHOTO LIBRARY 圖像加註文字， 基因編輯技術可能被用來治療許多遺傳性病症

一位英國專家警告說，中國的人體基因編輯新規則不夠完善。

英國肯特大學的科學倫理專家張喬伊（ Joy Zhang）博士說有關當局涉及「規定不當」的問題。

五年前一名中國研究人員說他已經做出第一個經過基因改變的嬰兒後，有關規定就被更新。

中國說新法律符合國際規則。

他們知道了倫理認可、監督和核查方面的要求，但是專家擔心這些規定可能不適用於私營行業。

張博士是倫敦召開的一個國際人類基因編輯會議的主要發言人之一，她對BBC記者說她最大的擔憂是新措施沒有包括應對私營領域長期存在而且增加的問題，即那些一般科研機構之外的活動。

她說新規定在中國蓬勃發展的創新當中可能會窮於應對。

基因編輯是能夠讓研究人員凖確改變DNA的新技術。研究人員認為基因編輯能被用來糾正許多遺傳疾病。

但這種技術具有爭議性，因為它可能永遠地改變一個人的基因構成，再將基因改變傳到後代身上。

有爭議的試驗

中國深圳的賀建奎博士五年前說他創造出世界上第一個基因改變的嬰兒——一對雙胞胎女嬰。這個消息令各國基因研究領域的主要科學家感到震驚。

賀博士說，在胚胎階段初期女嬰的脫氧核糖核酸（DNA）經過編輯，這樣她們能對艾滋病毒具有抵抗力。

2019年賀博士被罰款並被判處三年監禁。除了賀建奎，沒有其他人接觸過那對雙胞胎。在最近的一個科學會議上，賀博士說她們的健康狀況良好。

上月傳出消息說，賀博士出獄後計劃在香港成立一個診所，使用基因編輯技術找到治療兒童罕見遺傳肌肉失調，即所謂杜氏肌肉營養不良症（Duchenne Muscular Dystrophy）的方法。

香港移民官員說，在發現賀博士有過犯罪記錄後他們已經取消了發給他的入境許可。

新規定堵住了那些能讓賀建奎躲避規則的漏洞，他之前曾經利用這些漏洞申請在醫院進行人體試驗，例如藥物試驗。更新的規定涵蓋了所有研究機構以及涉及人體所有方面，包括人體組織、器官和胚胎細胞。

圖像來源，He JiankuiLab 圖像加註文字， 2019年賀建奎博士聲稱造出基因編輯嬰兒後被罰款並被判處三年監禁。

這次倫敦國際人類基因編輯會議的組織者是英國弗朗西斯·克里克研究所（Francis Crick Institute）的羅賓·洛維爾-巴奇教授（Prof Robin Lovell-Badge），會議在該研究所舉行。羅賓·洛維爾-巴奇教授說，中國研究有太多的秘密令他關注。

他說，他十分明白中國為什麼希望在這個技術中取得領先地位，但是有些研究領域需要特別關注，基因編輯就屬於這種領域。

「它需要正確適當的管理和監督，我擔心那裏還沒有做到這些。」

中國科學院的彭彥錦（Yangin Peng，音譯）博士在峰會上發表講話說，中國政府「加快了」基因編輯方面的法律法規制定。

他說「中國已經大幅度收緊了立法和規定，永久性、遺傳學的基因改變被禁止，管理採用了更謹慎的辦法，我們的法律符合國際規則。」

圖像來源，SPL

弗朗索瓦絲·貝利斯（Françoise Baylis）博士是加拿大的達爾豪斯大學（Dalhousie University）的生物倫理學者，她希望得到更多關於中國有關規則更新方面的細節。

她說「我看到（在更新規定中）研究應該符合倫理原則。我希望知道根據哪些倫理原則，這些原則在哪裏制定，是否會面對質疑。」

她還說，對私營領域進行規範並非只有中國才遇到的問題，「我們在北美有同樣的問題，因此我認為僅僅針對中國是錯的」。

皮爾斯·米利特（Piers Millett）博士來自華盛頓的國際生物安全項目。他承認「中國或許在這個領域的規則修訂方面走在了前面。」

圖像來源，SEBASTIAN KAULITZKI/SCIENCE PHOTO LIBRARY 圖像加註文字， 基因編輯能在細胞胚胎階段凖確改變基因

對於賀建奎博士在服刑後如何能夠被允許重返臨牀研究，許多研究人員都感到疑惑。

張喬伊博士說，「我和許多人一樣一直在想是否中國的某個人或機構在支持或保護賀建奎。」

不過她說現在她認為「我們面對的就是個規範不當的例子」。

這讓她相信，「在沒有澄清賀建奎案件的情況下，最近關於良好管理的說法都是虛偽的。」