UFO公開聽證會：NASA美國太空總署不明飛行物小組的五個發現

邁克·溫德靈（Mike Wendling）

BBC記者

56 分钟前

圖像來源，Getty Images

美國當局對數十年來大約800次不明飛行物體報告進行了調查，一個研究人員小組表示，當中真正算得上無法解釋的現象只佔很小一部分。

美國太空總署（NASA）在去年設立了一個小組，解釋這個機構對於所謂不明異常現象（UAP）的研究工作。

「UAP」的定義是「不能被確定為飛行器或者科學上已知自然現象」的目擊事件。

該研究小組在周三（5月31日）舉行了第一場公開聽證會。

這是當中的幾個具有揭示意義的時刻。

很多現象可以解釋，有些則仍是個謎

「我們每個月有50到100個新的報告，」美國國防部旗下的全域異常現象識別辦公室（All-domain Anomaly Resolution Office，AARO）主管肖恩·柯克帕特里克（Sean Kirkpatrick）說。

但是他說，這些目擊現象當中「真正可能屬於異常」的只佔整個數據庫的2%至5%。

在這場聽證會上，美國海軍飛機在美國西部上空拍攝到的一段視頻顯示，一系列光點在夜空中飛過。軍方飛機當時未能攔截這些物體，之後發現它是一架飛往一個主要機場的民航客機。

另一些目擊現象則更為神秘一些。

背景：UFO公開聽證會是什麼？

圖像來源，NASA 圖像加註文字， 美國太空總署召開UFO公開聽證會。

這是美國太空總署對不明飛行物體現象進行研究數十年以來，第一次就這一課題舉行面向公眾的會議。

BBC未來（BBC Future）欄目編輯理查德·格雷（Richard Gray）報道指，不明飛行物體（UFO）現象長久以來都被污名化——很多人不認為它應該屬於理性科學研究的範疇，但是舉辦這一次會議清楚表明，美國太空總署現在想要認真對待這一課題，也顯示科學界越來越願意公開、如實地談論外星生命的可能性。

這是NASA第一次舉行關於UFO研究的公開會議，有關的詳細報告也將於7月公布

去年成立的專項小組研究UAP數據——UAP被定義為「天空中觀察到的無法確定為飛行器或科學上已知自然現象的事件」

NASA的研究有別於美國國防部對於不明空中現象的調查，後者是由美國情報人員主導的研究行動

五角大樓在2021年的一份報告指，2004年以來軍方飛行員有過144次目擊現象，當中只有一次仍然未得到解釋。官員們不想排除物體來自外星生物的可能性。

隱私權成NASA調查的阻礙

柯克帕特里克還提到，隱私權的問題限制了太空總署的調查。

「只要願意，我們可以在任何時候將最大的採集儀器對凖整個地球，」他說。

「我們現有的很多東西是圍繞著美國本土大陸附近，」他說，「大多數人……不喜歡我們將採集儀器對凖你家後院。」

圖像加註文字， 斯科特·凱利（Scott Kelly）是一名有數十年經驗的前太空人和飛行員。他講了一個關於視錯覺的故事。

微波爐和卡通氣球

UAP的相關數據常常很難破譯，而且很容易被曲解。

美國太空總署的UAP團隊主席大衛·斯佩格爾（David Spergel）提到，澳大利亞研究人員曾截取到一陣無線電波。

「它的結構非常奇怪，人們無法弄明白怎麼回事。然後他們開始注意到，當中很多是在午飯時間集中出現，」他說。

原來，研究人員所使用的高靈敏度器材接收到了他們用微波爐給午餐加熱時發出的微波。

斯科特·凱利（Scott Kelly）是一名有數十年經驗的前太空人和飛行員。他講了一個關於視錯覺的故事。

他和副機師在弗吉尼亞海灘附近飛行，他的副機師「確信我們剛剛經過一個不明飛行物體」。

「我沒看見。我們調頭回去找，發現原來是一個辛普森卡通人——一個氣球。」

污名化和騷擾影響研究

斯佩格爾還說，民航機師是非常不願意報告目擊事件的，因為人們對于飛碟這件事有成見。

「我們的目標之一是化解這些成見，」他說，「因為對於UAP，是需要高質量的數據來解答重大的問題。」

一些科學家還因為他們在這個領域的工作而面對網絡上的騷擾。

「騷擾只會導致UAP領域更多的污名化，嚴重阻礙科學進程，挫傷其他人研究這個重要課題的信心，」美國太空總署的科學主任尼古拉·福克斯（Nicola Fox）說。

NASA做法有改變？

圖像加註文字， 美國人相信有天外來客嗎？（圖為太空博物館的遊客）。

周三的聽證會之所以值得關注，原因之一是美國太空總署的做法有所改變。這家機構用了幾十年時間去揭示關於UFO的真相。

在聽證會的末尾，研究小組解答了公眾提問。其中一個問題是「NASA在掩飾什麼？」