日本福島核廢水排海箭在弦上亞洲鄰居反應激烈 「這不僅是經濟問題，還是生死攸關」

57 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2022年五月，國際原子能機構總幹事格羅西（右二）訪問日本，站在一個儲存核廢水的儲罐前。

經過多年國內外激辯，以及數個首相來來去去，日本政府計劃在今夏將福島第一核電站儲存的超過 130 萬噸核廢水排入太平洋，引發全球關注及亞洲鄰居緊張。

由於這是人類史上第一起大規模核廢水排放，爭議甚巨，其中包含食品安全、海洋污染、放射性物質影響人體健康等議題，在亞洲引起激辯。 日本鄰國及全球外環保人士憂心，將含有放射性同位素「氚」（Tritium）的核廢水排入海洋，將對全球人體健康和海洋生態造成極大風險，並嚴重影響漁業。北京已經率先抨擊日本罔顧鄰居安全，港澳政府也揚言將擴大日本產品進口禁令範圍。

分析福島核廢水爭議，常駐日本的法國國家研究院（French National Research Center）「福島災後」計劃主持人 Cécile Asanuma-Brice博士接受BBC中文訪談說，日本已決計大規模重啟核電，並同時解除了福島災區的疏散令，她認為東京正在抹去核災事故的所有痕跡，「使該地區成為一個日本能夠抵禦核災事故的模範區域。為了實現這一目標，政府迅速清除事故的所有痕跡至關重要，但巨大的儲存槽的存在，視覺上會很強烈的提醒眾人過去發生過如此災難。」

Asanuma-Brice博士質疑廢水排放的決定。她告訴BBC，全球海洋科學家都已經對排放對海洋生物和漁業可能產生的影響表示擔憂，她認為更明智方案是繼續儲存和廢水，直到氚的放射性自然降低。「核電站周圍和其範圍之外仍有空地，可以建造新的儲存槽。」

不過，日本政府則強調，在福島核電站緊鄰的海邊已經修建了一個處理及排放廢水的水道，竣工後將接受國際原子能機構（IAEA）檢查和確認後才會開始排放。即便如此，距離排放福島核廢水僅有一步之遙。

BBC中文整理了此次福島核廢水排放引發的各種議題及辯論，包括法律，生態方面的爭議及日本的亞洲鄰居們的激烈反應。

亞洲反應為何激烈

中國與港澳

多年來，中國對福島核廢水排放一直持反對的態度。6月12日，中國外交部發言人汪文斌在記者會上批評日本污染海洋、損害人類共同利益，「極其自私和不負責任」。5月27日，中國代表在世衛大會（WHA）上抨擊東京的計劃，要求日本在與各國政府達成協議前不能排放核廢水。

香港及澳門特區政府則與北京的態度一致。認為日本需要與受影響的國家及政府溝通達成協議後，才能夠行動。

香港環境及生態局長謝展寰上周接受電台專訪稱，日本一宣佈排放核廢水，香港就會立即禁止福島一帶沿岸「最高風險縣份」的水產進口。對其他風險縣份的水產也會實施嚴厲進口管制。

事實上，​​目前香港已禁止進口福島的蔬菜、奶類飲品和水果等，但不包括果汁。根據香港《明報》，謝展寰表示，日本進口到港的食品佔香港整體食物供應只有2%，港府預計影響不大，但理解港人熱愛日本食品「感情上有影響」。

此外，香港最大的連鎖超市之一惠康（Wellcome）發言人書面回覆BBC中文說，「公司向來非常重視食品安全，我們歡迎政府加強抽驗日本食品，以保障市民安全。」惠康又稱，會密切留意港府未來公布的政策，將配合併遵守相關進出口要求。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 福島核廢水排放：是否安全以及都含有哪些物質？

​​澳門則宣佈採取更嚴厲的措施。澳門市政署在6月13日稱，一旦日本開始排放福島核廢水，將會暫停包括東京都、千葉縣等9縣市的水產、蔬菜和水果等進口申請。澳門市政署還說，屆時不排除要求日本其它地方進口澳門的鮮活食品，也都要開始附上輻射檢測證明。

韓國

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 韓國環保團體2022年在首爾舉行示威，抗議日本核廢水排放計劃。

與日本一海之隔的的韓國這次並沒有如過往政府那樣對日本排放廢水大力反對，​​​​但韓國也沒有打算解除對福島食品的禁令。不過，韓國政府自2013年起就禁止進口來自日本福島縣、茨城縣、千葉縣等鄰近縣區所有水產品，並禁止福島縣產的稻米和菇類賣到韓國。

面對核廢水爭議，韓國政府啟動了「國民安心」計劃，希望消除國民顧慮。但是，韓國政壇及民間的反對聲音仍然很大。韓國反對黨剛組團赴福島核電廠考察，對於排放廢水持反對意見，並指責韓國總統尹錫悅。面對反對黨抨擊，韓國總理韓惪洙甚至表態願意親自飲用自福島廠過濾後的水。

港媒《南華早報》引用數據稱，韓國一項千人民調顯示，超過85%的韓國人反對日本排放廢水的計劃 。70%受訪者表示，若繼續排放廢水，他們會減少食用海鮮。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 日本福島核電站的核污水儲存罐將在2022年用完，如何處置這100多萬噸污水成為日本內外關注的重大問題。

許多韓國漁民也對核廢水排放深感焦慮。

來自濟州島的海女金恩娥（音譯）告訴BBC韓語組說，「從更廣義上來看，我們認為自己是海洋生物，因為我們用自己的身體直接進入水中。在工作時，我們會喝海水。不僅進入我們的口中，還會進入眼睛、鼻子和皮膚。我們每天要潛水大約五個小時——這意味著我們處於潛在危險的前線。」

金女士說，「我四十多歲了，是我們村裏最年輕的海女。我覺得我站在了十字路口上。我正在認真考慮，這是否應該是我最後一年當海女。對我們來說，這不僅是經濟問題，還是生死攸關。」

另一位住在鳥山的漁民樸熙俊（音譯）則告訴BBC說，「事實上，放射性物質可能不會進入我們的海域。然而，當人們食用海產品時，他們難免會感到焦慮。老實說，我也感到焦慮。來這裏從事漁業工作的年輕人只是在等待和觀望。他們已經凖備好回城市了。」

圖像來源，Cécile Asanuma-Brice 圖像加註文字， 許多人認為福島核電廠旁還有土地可以繼續儲放核廢水（2023年5月）。

台灣

同樣位居東亞，台灣政府並沒有杯葛日本福島廢水的排放。台灣行政院原子能委員會稱，會密切關注，並強調，福島排出核廢水主要會隨北太平洋洋流往東太平洋及美國方位移動，僅小部分會流向台灣，最快在排放後一兩年到達台灣海域，並已經進一步稀釋。

去年2月，台灣宣佈鬆綁日本福島及周遭五縣食品管制措施，但菇類及野生鳥獸肉仍然禁止進口。前總統馬英九當時抨擊蔡政府罔顧民意。不過，國民黨也在要求台灣政府重啟核電，代表國民黨的2024總統參選人侯友宜，近日表示將支持繼續使用核電，台灣富商郭台銘也表示，核電乾淨安全，他之前更提出台灣每一縣市應該增設一座核電廠，引發輿論激辯。

圖像來源，Cécile Asanuma-Brice 圖像加註文字， 福島大熊町的核廢料掩埋廠。（2023年5月）

環保團體「全國廢核行動平台」去年發聲，積極反對日本將核廢水排放入海，稱日本不應因過濾廢水成本考量，就將鄰近國家的環境生態、海洋漁業與人民健康置於輻射污染的威脅之中。​​新北市北海岸萬里一名王姓漁民告訴台灣聯合新聞網稱「最好是不要排入海水」。王先生說，他身旁的漁民都對日本排放核廢水有意見，勢必影響到漁業：「日本以前浮石飄到台灣的北海岸，漁民就受損很大，浮石還看得到，但如今核廢水是看不到，影響會超過想像。」

法律能阻止排放嗎？

2020年6月，聯合國人權專家曾公開呼籲東京莫忽視核廢料處理過程的人權義務。聯合國希望日本在新冠疫情危機結束後，展開適當的國際磋商之後，再決定是否要排放核廢水。據此，綠色和平（Green Peace）強調，核廢水如何處理對人類和地球產生持續幾代人的深遠影響，也關乎日本當地漁民的生計，以及其他國家民眾的人權。

但是，除了呼籲協商對話，外人能否通過法律途徑阻止日本排放核廢水？

台灣海洋大學海洋法律與政策學院院長饒瑞正教授告訴台媒，人類史上有3次核災求償成功案例，包括1979年美國三哩島事故、1986年前蘇聯的車諾比（切爾諾貝利）核災、1999年日本東海村臨界事故等，「若要求償成功、打贏官司，關鍵就是要證明有無因果關係。」

對於日本排放核廢水「是否真的對海洋環境、生態與人類健康無害」有關這一問題，不同國家及團體存在重大歧異。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， BBC紀錄片：日本福島核事故十週年

饒瑞正教授向BBC解釋，此為科學上的事實問題，勢必須透過科學方式處理與論證。在國際法上，若依照國際核能損害賠償公約，或1982年制訂的《聯合國海洋法公約》第194條，都可以要求日本在污染防阻義務與損害賠償的法律責任。「但是，前提必須是排入海中的廢水在科學上是有害的，而且存在因果關係。」

根據該公約規定，各國可以向國際海洋法法庭申請禁制令來阻止核廢水排放計劃。但目前尚未有任何國家提起訴訟。

饒瑞正分析，原因是日本有請國際原子能總署檢驗核廢水，結果出來都是合格的，所以要與日本就排放核廢水興訟並不容易。但饒教授仍向記者強調，日本作為一個負責任的文明國家，或該提出更適當的科學證據，與透過第三方公正科學機構的檢驗與長期監督，甚至開放給周邊國家共同參與檢驗、監測、公開資訊以解除周邊國家的憂慮：「甚至外交宣示與保證一旦對周邊國家造成損害，將負起完全的責任，並預先提存一筆適當的賠償基金，以示負責。」

綠色和平組織則表示立場不變，認為日本政府應利用周邊的土地來興建更多儲水槽，存放廢水，再尋求更安全的解決方案。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 東電公司在處理過的核廢水中養殖比目魚，以測試氚在海洋生物體內的富集程度。

「氚」為何是關鍵？

關於福島核廢水，很多科學家們都將焦點放在「氚」殘留的爭議。簡單來說，氚是一種氫的放射性同位素，一般存在於核反應之後。 311核災後產生了被高濃度放射性物質污染的水， 儘管經過淨化和稀釋，但廢水中仍含有氚存在。日本政府強調處理後的核廢水，不會殘留除了放射性氚以外的其他放射性污染物。換言之，只會將含有氚的廢水排入海洋。而且東京認為，含有氚的核廢水只會產生非常微弱的輻射，不會對海洋或人體健康有害。

但是，綠色和平強調，氚確實是一種低能量的放射性物質，但並不代表其影響微弱，而且一旦被植物、動物和人類攝入，即有可能造成傷害。該組織核能研究者Shaun Bernie 撰文表示，氚並非如日本政府宣傳的一樣對無害。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 日本政府決定於2023年春季開始排放福島核廢水，日本漁業界有反對聲音，鄰近的中國、韓國與台灣也表達質疑。

無論立場如何，日本若在今夏排放核廢水，在日本國內及亞洲國家，勢必將造成極大影響及爭議。Asanuma-Brice博士告訴BBC，她認為受到最嚴重影響的仍是福島當地居民，特別是漁民。「對他們來說，這個決定是災難性的，也對他們的工作造成傷害。」

她說，儘管東京實施了積極的宣傳政策，以使民眾接受核廢水排放，但民調顯示日本國內民眾仍有大約一半持反對意見。

Asanuma-Brice博士則說，海洋生態系統也將受到影響，因為，即使類似的污染在其他地方已經存在，但一但核廢水排出，仍形成額外污染。她強調，一些科學家（如基瓦洛海洋實驗室主任里奇蒙德）也表示，放射性核素可能隨著海洋洋流傳播，並且會讓在海洋中長期遷徙的海洋生物（如浮游植物）長期攜帶，而浮游植物是所有海洋生物食物鏈的基礎。