歌手李玟驟逝與有關「陽光憂鬱症」的討論

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 李玟的家人確認她這幾年罹患了憂鬱症，有定期就醫接受治療。

知名歌手李玟上周在香港過世，震撼華人娛樂圈。李玟以個性開朗外向，工作追求完美幾乎「零負評」的形象走紅樂團近30年，她在48歲的年齡驟逝，引發全球華人圈的廣泛討論及哀悼。

李玟的家人向港媒確認，李玟這幾年罹患了憂鬱症（抑鬱症），有定期就醫接受治療。名人心理健康的問題，隨著李玟的去世再次成為各大媒體上的熱門話題，甚至開啟有關於「陽光憂鬱症」（smiling depression，也稱「微笑憂鬱症」）的討論。

陽光憂鬱症並非專業醫學名詞，但近來在網絡空間被不斷討論，主要指外顯個性及形象正向，活潑樂觀人士罹患憂鬱症，人們很難發現他們心理有憂鬱傾向，他們也擅於隱藏真實情緒或延遲就醫，導致病情加劇。

「陽光憂鬱症」是什麼？

根據美國醫學網站「健康線上」（Healthline）解釋，一般來說，憂鬱症與悲傷、嗜睡和絕望相連結——譬如無法起牀的症狀。 但現在，精神學界發現憂鬱症的表現因人而異。而所謂「陽光憂鬱症」，指的是那些內心憂鬱但外表看起來非常快樂或滿足的人。 他們的公共生活及形象通常是「組合在一起」的，甚至可能是一些人所說的正常或完美的。

此外，典型的憂鬱症狀是精力極其低下，甚至早上都很難起牀。在微笑憂鬱症中，能量水平可能不會受到影響（除非一個人獨處時）。

健康線上強調，醫學界的《精神疾病診斷與統計手冊》(DSM-5) 未將「微笑憂鬱症」視為一種正式病名，但可能被診斷為具有「非典型特徵」的重度憂鬱症徵狀。

患者的徵狀

在香港執業多年的註冊心理治療師崔仲君 (Nastassia Tsuei)告訴BBC中文說，所謂smiling depression 可以說是憂鬱症的一種高功能形式，患者看起來仍然正常，在日常生活中表現得很好，但他們或是向外人隱藏自己的真實情緒，原因可能是其工作一直需要娛樂別人，這也是他們的身份認同的一部分，譬如好萊塢許多喜劇演員一樣，羅賓威廉斯及金凱瑞都是憂鬱症患者。

台灣董氏基金會心理衛生中心則在近日透過新聞稿指出，世界衛生組織（WHO）估計，憂鬱症將成2030年全球疾病負擔之首。新聞稿說，憂鬱症可說是「心」的感冒，不分性別、年齡、財富地位，也不管個性陽光、充滿活力或是內向不擅表達，都有可能罹患。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國喜劇演員羅賓·威廉斯2014年自縊過世。

崔仲君向BBC表示，根據多年臨牀觀察，保持形像對一些憂鬱症患者來說至關重要。他們因此也善於隱藏情緒，很難被旁人髮現他們的心理健康出現了問題，因為患者可能會因為擁有自己的情緒而感到內疚：「就像需要在受虐待的家庭中討好才能生存的孩子一樣，他們善於隱藏自己的情緒並取悅父母以避免危險，但不是說所有陽光憂鬱症患者都來自受虐家庭，但出身困難的孩子，也會表現得很懂事，隱藏自己的情緒，不願意讓父母擔心。或有些不受關愛的孩子，只能透過搞笑獲得友誼，那麼就一直嘲弄自己，搞笑下去，把自己的情緒隱藏起來，許多諧星是如此。」

他說：「這是一個非同尋常的性格特徵組合……也許喜劇演員的外向性格特徵是解決內心抑鬱的方法。當然，並非所有喜劇演員都採取這樣的方式。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 李玟在2001年奧斯卡金像獎頒獎禮上獻唱。

「健康線上」網站也強調，患有陽光憂鬱症的人可能從外表來看，像一個活躍的、行動力強的個體，或有穩定工作、健康的社交和家庭生活，總體上看起來頗愉快的人，但當他們正在經歷憂鬱症時仍繼續微笑，是因為他們可能覺得表現出憂鬱是軟弱的行為，或認為表達自己的真實感受會給他人帶來負擔，也有患者認為「很多人過得比你更糟，你還有什麼可抱怨的呢」。

正因為如此，他們選擇自殺的風險可能會更高。因為，患有重度憂鬱症的人有時會產生自殺念頭，但許多人沒有精力按照這些想法採取行動。但患有陽光憂鬱症的人可能有精力和動力堅持到底。

如何應對？

台灣一位Youtuber「那那大師」2019年曾經邀請李玟到他的歡唱。作為李玟的資深歌迷，那那大師當時說李玟個性體貼爽朗，好似一個「太陽」，溫暖歌迷及工作人員。一位與李玟合作過的台灣音樂界人士也告訴BBC記者，李玟工作勤奮，待人處事大方親切，很難想像她會罹患憂鬱症。

崔仲君告訴BBC，若身邊有這樣的患者，旁人能做的是善待他們：「由於他們善於掩飾自己的感受，我們只需要對我們的朋友更加敏感和支持。」

她補充說，若意識到自己可能患有陽光憂鬱症，立即尋求專業幫助是很重要的。此外，可以開始學習並與朋友分享感受，​​感受並重視自己的需求，並且學著為自己設立與他人之間的界線（包含父母或伴侶），善待自己：「還可以做一些正念練習（mindful practices），或者瑜伽，太極等戶外活動，這些都是軀體活動，可以舒緩神經系統，提高情緒。」

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。

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