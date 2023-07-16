全球多地高溫屢破紀錄 厄爾尼諾可能導致未來五年現極端酷熱

14 分钟前

圖像來源，Getty Image 圖像加註文字， 在湖北襄陽，市民跳入漢江消暑降溫。

從中國到歐洲，再到北美，全球創紀錄的高溫報告7月此即彼伏。

嚴重的高溫不僅造成人員中暑死亡的案例，還加劇了俄烏戰爭背景下原本就緊張的能源供給。

世界氣象組織稱，熱帶太平洋地區7年來首次形成厄爾尼諾條件，預計今後全球大部分地區氣溫將進一步升高，可能在5年內出現創紀錄高溫。

然而，厄爾尼諾出現後的第二年往往才是最明顯之時，這意味著明年夏季可能也會異常炎熱。

中國

7月11日，中國農曆節氣正式入伏，開啟最熱的「三伏天」。

在此前後，中國北方連續多日出現創紀錄的高溫天氣，北京在七月初，連續九天的氣溫超過攝氏35度，甚至在7月6日超過40度。根據中國中央氣象台的統計，這是1961年以來的第一次。

北京市文化和旅遊局透露，一位48歲的導遊上周日在頤和園帶團旅遊時中暑倒地後不治身亡。該消息在中文互聯網上引起廣泛討論。

不僅北京，天津、河北中南部、山東、河南北部、蘇皖北部等地都出現高溫。根據中國媒體報道，連續8年來，華北地區6月中旬到7月初都出現了高溫過程。

中國中央氣象台7月14日發佈高溫黃色預警，新疆、華北中東部、黃淮北部和西部、江南、華南等地有35℃以上高溫天氣。其中，新疆吐魯番盆地、福建東南部局地可達40℃或以上。

圖像來源，Getty Image 圖像加註文字， 7月13日，上海發佈橙色高溫預警。

北美

在美國，從佛羅里達到加利福尼亞州，以及華盛頓州，近三分之一的美國人（約1.13億人）目前正處於高溫預警之下。

美國國家氣象局（NWS）敦促人們不要低估高溫對生命的威脅。

上周六，亞利桑那州鳳凰城錄得48攝氏度的歷史最高氣溫，這裏的氣溫已連續16天達到43攝氏度，幾乎創下歷史紀錄。甚至當地診所收治了三級燒傷的無家可歸者。

與此同時，加利福尼亞州的死亡谷——世界上最熱的地方之一——預計將達到54攝氏度，接近地球上有可靠記錄以來的最高溫。美國國家氣象局稱，聖華金河谷、莫哈韋沙漠和大盆地地區周日也可能創下當地紀錄。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 2023年7月，美國德州休斯頓。

在內華達州，位於沙漠中心的拉斯維加斯，也可能在未來幾天達到歷史最高氣溫47攝氏度。當地氣象官員警告那些自認為能夠承受高溫的當地人說，這不是典型的沙漠高溫。

「這次熱浪不是典型的沙漠熱浪，因為它持續時間長，白天溫度極高，夜間溫暖。每個人都需要認真對待這場熱浪，包括那些生活在沙漠中的人們。」上述官員稱。

美國國家氣象局周六晚發佈的最新消息稱，這一溫度將「對健康構成威脅，如果沒有有效降溫和/或補充足夠的水分，將有可能致命」。

據美國疾病控制和預防中心（CDC）估計，美國每年約有700人死於與高溫有關的原因。

在加拿大，當地官員稱，高溫引發的野火已經覆蓋了加拿大的部分地區。

歐洲

根據歐盟氣候監測服務機構哥白尼的數據，上個月是有記錄以來最熱的6月。

由於強烈的熱浪沒有減弱的跡象，歐洲南部下周將繼續度過酷熱難耐的一周。

意大利、西班牙和希臘已經連續數日出現高溫天氣。

意大利衛生部對包括羅馬、博洛尼亞和佛羅倫薩在內的16個城市發佈了周末紅色警報。

據意大利媒體報道，熱浪預計將持續到下周，撒丁島可能達到48攝氏度。

不過，這一溫度稍低於2021年8月在西西里島創下的48.8攝氏度的歐洲最高紀錄。

意大利氣象部門稱，撒丁島將處於下周熱浪的中心——氣象預報員將這一熱浪稱為「卡戎」（Charon），取自希臘神話中將靈魂送入陰間的擺渡人。

「氣溫將在7月19日至23日期間達到峰值——不僅在意大利，而且在希臘、土耳其和巴爾幹地區。」意大利氣象學家和氣候專家朱利奧·貝蒂（Giulio Betti）告訴BBC，而這些地區的幾項歷史高溫紀錄很可能在這幾天被打破。

圖像來源，Getty Images

意大利政府已建議周六紅色警報覆蓋地區的任何人在11:00至18:00之間避免陽光直射，並特別照顧老人或弱勢群體。

在羅馬，一名59歲的導遊告訴BBC，飆升的氣溫加上過度擁擠的人群使她感到「噁心」，羅馬總是很熱，但這次持續熱的時間比平常要長得多。她說，「我和我的導遊朋友們壓力非常大。有人在旅遊途中暈倒，外面到處都是救護車。」

與此同時，希臘最近幾天的氣溫達到40攝氏度以上，該國最受歡迎的旅遊景點雅典衛城，甚至不得不在周五和周六最熱的時段關閉景點，以保護遊客安全。

在西班牙的加那利群島，拉帕爾馬島周六上午發生的森林大火迫使至少4000人撤離，迄今已燒燬4500公頃森林。

在自然天氣模式下會出現高溫期，但在全球範圍內，由於全球變暖，高溫期變得更加頻繁、更加劇烈且持續時間更長。

圖像來源，Getty Image 圖像加註文字， 上海在街邊設置水霧噴灑裝置

厄爾尼諾

7月4日，世界氣象組織宣佈，熱帶太平洋地區7年來首次形成厄爾尼諾條件，預計今後全球大部分地區氣溫將進一步升高，可能在5年內出現創紀錄高溫。

世界氣象組織聲稱，預計2023年7月到9月間出現厄爾尼諾事件並持續到年底的可能性為90%，而且至少為中等強度。

世界氣象組織秘書長佩特里·塔拉斯教授說，厄爾尼諾的出現將大大增加氣溫紀錄被打破的可能性，在世界許多地方，甚至海洋中，也可能出現更多極端高溫。

他指出：「世界氣象組織宣佈厄爾尼諾出現，是向世界各國政府發出信號，動員各國提前凖備，遏制對健康、生態系統和經濟的影響。對與這一重大氣候現象相關的極端天氣事件進行預警並預見性行動對於拯救生命和生計至關重要。」

厄爾尼諾平均每二至七年發生一次，通常持續9至12個月。這是一種自然發生的氣候型態，與熱帶太平洋中部和東部的海洋表面溫度變暖有關。但也是在人類活動造成的氣候變化的背景下發生的。

世界氣象組織今年5月發佈的一份報告預測，受溫室氣體排放和厄爾尼諾現象影響，2023至2027年這五年內至少有一年會打破2016年創下的高溫紀錄，這一概率達到98%。