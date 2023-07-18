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遊客湧入美國加州死亡谷 等待破紀錄高溫
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遊客湧入美國加州死亡谷 等待破紀錄高溫
10 分钟前
1913年，美國加州死亡谷創下了134華氏度（56.6攝氏度）的美國最高溫紀錄。一百年後，遊客們湧入這片沙漠谷地，期待新紀錄的誕生。
然而，並非所有人都有慶祝的心情，一些環保人士對未來表示出擔憂。
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