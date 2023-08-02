海拉：她的細胞被「盜用」到全世界，70年後終於達成和解協議

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 海拉的家人與一家公司達成和解協議，之前她的細胞在未經同意下被使用了幾十年。

1951年，一位名叫亨麗埃塔·拉克斯（Henrietta Lacks）的非裔美國婦女的宮頸細胞在她不知情的情況下被採集，此後被廣泛複製。時至今日，拉克斯的家人與一家生物技術公司達成和解。

拉克斯的細胞使醫學取得巨大的進步，該細胞系仍在世界各地的研究機構中使用，許多人不知道的是它最初是在未經同意的情況下採集的。

拉克斯的家人從未得到任何賠償，多年來一直在努力為細胞被「被盜用」一事討回公道。

周一（7月31日），拉克斯的家人與總部位於馬薩諸塞州的科技公司賽默飛世爾（Thermo Fisher）達成和解，但細節尚未公布。

1951年，時年31歲的拉克斯是一名來自馬里蘭州巴爾的摩市的母親，她出現了腹部疼痛和異常出血的症狀。約翰斯·霍普金斯醫院（Johns Hopkins Hospital）的婦科醫生對她進行檢查，發現她患有子宮頸癌。

醫生在沒有通知她或徵得她同意的情況下，便從她身上提取了癌細胞並送到實驗室進行醫學研究。

雖然幾乎所有的細胞培養物在實驗室中都很快死亡，但從拉克斯身上提取的細胞卻繼續繁殖，她的細胞發展成一個「永生」細胞系。

後來，該細胞系以拉克斯的姓和名簡寫命名為「海拉細胞」（HeLa），被送往世界各地的實驗室。據世界衛生組織（WHO）稱，海拉細胞推動了脊髓灰質炎疫苗的研製，並在艾滋病毒、癌症和不孕症研究方面取得進展。

但是，使這些細胞成為科學奇蹟的特性，也使它們具有致命性。在被確診幾個月後，拉克斯死於癌症，年僅31歲。她被埋葬在一個沒有標記的墳墓裏。

直到幾十年後，拉克斯一家才發現她的細胞被現代醫學廣泛使用。

在與賽默飛世爾的談判中代表這家人的民權律師本·克蘭普（Ben Crump）表示，醫生的手術讓拉克斯在生命最後的時間感到痛苦。

「對亨麗埃塔·拉克斯的剝削代表了黑人在歷史上不幸的具有共性的掙扎，」訴狀寫道，「美國醫學實驗的歷史充斥著醫學種族主義。」

賽默飛世爾公司多次試圖以訴訟時效法規為依據駁回此案。但拉克斯家族的律師表示，由於她的細胞仍被複製，因此尚未達到時效限制。

在周二的記者會上，克蘭普表示雙方都對和解感到「滿意」：「我想不出比給她的家人一定程度的尊重，一定程度的尊嚴，最重要的是一定程度的正義更好的禮物了。」