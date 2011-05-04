科学家在美国发现巨型蚂蚁化石
- 2011年 5月 4日
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科學家在美國發現了一種長度超過5厘米的巨型螞蟻化石，據信是地球上出現過的最大的螞蟻。
科學家此前曾在歐洲發現過非常類似的化石，年代也在大約5000萬年前。
科學家認為，歐洲和北美大陸當時比現在近得多，這種大螞蟻可能會經過當時存在的跨越北極的連接通道在兩個大陸之間遷徙。
許多其他物種曾經通過這個路徑傳播，其中包括靈長類動物和一些昆蟲。
但是，大螞蟻幾乎肯定是熱帶生物，它們的遷徙路線也應該是熱帶環境。
令人困惑的是，這些大螞蟻當時可能途經的北極地區現在極為寒冷。
這也許顯示，當時的地球遠比現在溫暖。