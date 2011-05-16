科研突破：验血可测出生理年龄

2011年5月16日

圖像加註文字， 人體染色體頂端的端粒長度可以推斷人體老化速度。

科學家研製出一種便捷方式，可以通過驗血檢測人體衰老速度，進而推測何時壽終正寢。

不過，因為基於驗血結果可以推斷人的生命還剩下多少時間，這項科研突破引起道德倫理方面的爭議。專家認為立法需要跟進，以防範濫用現象。

據《獨立報》報道，這項基於DNA（脫氧核糖核酸）研究的突破通過檢測人體基因染色體的端粒的結構，來判斷人體老化程度。

根據對染色體端粒長度和結構推斷出人的生理年齡，再把這個年齡與歷算年齡對比，就可以判斷一個人的生理年齡比實際年齡更老還是更年輕。

雖然現在還無法通過驗血精確推斷一個人還能活多少年和多少月，但不少研究結果顯示染色體端粒短於正常水平的人比染色體端粒長於正常水平的人壽命短。

把DNA研究成果商業化，發明出這套驗血測生理年齡的產品的是西班牙國家癌症研究中心。

英國凖備在今年年內向公眾提過這項驗血服務，單價435英鎊（500歐元）。

醫學界估計，這項驗血測染色體端粒的方式在今後十年裏將會迅速普及。

不過，已經有觀察人士對這種檢測的價值提出疑問，並提出它可能引發的倫理道德方面的挑戰。

有觀點認為需要採取措施對這種驗血測生理年齡的方式的普及使用加以規範，以免被濫用。

最受關注也最關注這一科研突破的行業之一是人壽保險業。

另外，各人對測試結果的反應也是令人關注的問題之一。