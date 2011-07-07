圖片版權 ucl Image caption 人造氣管植入手術成功為其他器官的修複和置換開闢了道路

在瑞典的外科醫生完成了一項人造氣管植入手術，這也是世界上首例人造器官植入手術。

一名36歲的癌症患者接受了科學家在倫敦製造的氣管。人造氣管在植入前裹上了取自患者的幹細胞。患者手術後一個月反應良好。

手術的主刀醫生是來自西班牙的馬基亞裏尼教授，手術地點是斯德哥爾摩卡羅琳大學醫院。

醫學專家說，這項技術的好處在於不需要器官捐獻者，也沒有排異危險。人造氣管在幾天內便可製造。

實施手術的馬基亞裏尼醫生對BBC說，他現在希望用這一技術治療一個九個月大的幼兒。這位朝鮮幼兒患先天性氣管畸形。

馬基亞裏尼醫生已經做過十例氣管移植手術。但以往的手術都需要得到捐獻的器官。

人造氣管植入手術首先需要對患者手術部位作三維掃描。英國倫敦的科學家而後按照掃描得出的圖像用玻璃材料製作出一個同患者器官完全相同的氣管。

製成的人造器官浸泡在充滿患者幹細胞的液體中兩天，使患者幹細胞布滿人造器官。

手術進行了12個小時，醫生切除了患者遍布癌腫的氣管，為患者植入了人工氣管。

專家們表示，這是醫學上的一項重大突破。

馬基亞裏尼醫生說，許多其他器官也有可能利用這一新技術進行修補或替換。