Image caption 柴油車排放出的廢氣中的細微化學顆粒會損害心臟和血管。

英國科學家的最新研究發現，柴油機排放的油煙中的化學粒子可能增加心臟病發作的危險。

愛丁堡大學的研究人員發現，燃燒的柴油排放出的微小顆粒可以加大動脈血管血栓的機會，動脈血栓可以導致心臟病或中風。

研究人員對一批健康的志願者作測試，觀察等同於污染嚴重城市的空氣水平的柴油廢氣的排放，對他們會產生什麼樣的影響。

科學家把志願者對柴油廢氣中的一氧化碳和二氧化碳等氣體的反應，與他們對柴油廢氣中的微細化學顆粒的反應作對比，結果發現，柴油廢氣中的化學顆粒導致了血管功能受損。

愛丁堡大學的米勒博士說，很久以來人們就知道，空氣污染會損害人的肺部和心臟，現在強有力的證據證明，汽車排放的廢氣中的細微化學顆粒，會損害血管和心臟。

他還說，他們正在努力尋找這些細微顆粒中的哪些化學物質是損害人體血管的罪魁禍首。

如果找到的話，可以用在汽車上按裝特殊配件的方法，把這些體積小於百萬分之一米的化學顆粒從柴油廢氣中過濾掉。

愛丁堡大學科學家的這一研究結果，意味著將來可以用消滅這些化學顆粒的方法，來減少死於心臟疾病的人數。