圖片版權 riots Image caption 當局認為社交網站在騷亂中起到不良作用

英國首相卡梅倫上周提出，在英格蘭參加騷亂的人可能被禁止使用互聯網社交網站。對於卡梅倫的這項建議，出現了一個不同尋常的讚揚者：中國媒體。

中國的一位評論員形容這是一個「大膽的舉動」。

中國政府本身擁有世界上最強大的互聯網控制系統，而且聲稱這是為了維持穩定所必需具備的手段。

卡梅倫表示，限制使用Twitter和Facebook可能會幫助避免騷亂。這在中國激起了一聲猛喝：「我們早就告訴你了。」

與執政的中國共產黨關係密切的《環球時報》的一篇評論表現得興奮不已：「西方國家總是站在道德制高點指責發展中國家，但是現在態度變了。」

這篇評論表示，他們希望這會幫助東西方在未來管理互聯網的問題上取得一致。

中國目前有大約5億互聯網用戶，並且擁有世界上最先進的互聯網控制系統。當局擔心Twitter和Facebook被用來煽動騷亂，這些網站在中國遭到長期封鎖。

但是，目前有大約兩億中國互聯網用戶正在使用中國土生土長的社交網站，這些網站已經成為公眾發表意見的一個重要前沿。

中國網民通過社交網站獲得了前所未有的發言權，往往通過這些網站批評政府。而中共也對此深感關切，正在考慮是否應該加強對這個新領域的控制。