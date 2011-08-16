研究：每日看电视过多会缩短寿命

2011年8月16日

圖像加註文字， 平均每天看6小時電視會減少5年壽命

根據英國運動醫學雜誌最新一期的文章，每天平均看電視6個小時，會減少5年壽命。

該研究說，久坐不動的生活習慣會增加死於心臟病和中風的危險，而長時間看電視和長時間開車、坐車，都屬於久坐不動的生活習慣。

從事這一研究的科學家警告說，看電視是和吸煙及肥胖相同的危及公眾健康的問題。

澳大利亞昆士蘭大學的專家們是根據澳大利亞對糖尿病、肥胖症和生活方式研究的資料，以及人口死亡率資料，得出的以上結論。

這項研究對1萬1千多名25歲以上的人作調查，並搜集被調查者每天看電視或看錄像的時間。

在調查後專家發現，每看一小時的電視，平均計算，就能縮短25歲以上人的預期壽命的近22分鐘。

而每天平均看6小時左右的電視，則能縮短這個人的近5年的生命。

專家還把看電視和吸煙相比較，有研究說，平均每抽一支煙可以減少吸煙者11分鐘的壽命，就相當於看半小時的電視。

這些專家還說，他們所用的澳大利亞的資料，可以適用於其它也有長時間看電視及類似疾病模式的工業國和發展中國家。