圖片版權 AFP Image caption 地球軌道上目前已有2.2萬餘件可以偵測到的太空垃圾。

美國的研究報告顯示，在地球軌道上的太空垃圾數目已達到臨界點，相撞的機會大增，並威脅1000個人造衛星的安全。

據報道，美國一間非牟利的國家研究所報告說，地球軌道上目前已有2.2萬餘件可以偵測到的太空垃圾，其中不少是發射導彈後被摧毀的衛星碎片。

報告建議，各國必須協助清理太空垃圾，以免威脅人造衛星以及載人火箭的安全。

據悉，這些太空垃圾包括碎片雲、廢棄的助推器和衛星的碎片等。

研究報告說，據電腦模型顯示，地球軌道上的太空垃圾數目已達到臨界點，很有可能相撞並產生更多的碎片，從而導致發射升空的太空船和衛星失靈。

近年來，有關方面試圖限制太空垃圾的努力遭受了兩次重大挫折。

太空垃圾

2007年，中國進行反衛星武器試驗，中國發射的一枚彈道導彈摧毀了一顆廢棄的氣象衛星，令多達15萬件碎片散落在超過１公里的太空軌道上。

兩年後，一枚失靈的衛星與一枚仍在工作的衛星在地球軌道上相撞，產生了更多的太空碎片。

太空垃圾研究負責人科斯勒說，「上述兩個事件令地球軌道上的太空垃圾翻倍，並使我們在過去25年裏清除太空垃圾的努力一筆勾銷。」

目前，共有2.2萬個較大的太空垃圾正受到地面跟蹤站的跟蹤，但一些較小的太空垃圾仍可能為來嚴重的損害。

國際太空站偶爾也會傾倒一些太空垃圾，這些太空垃圾以每小時17,500英里（約28,164公里）的速度圍繞著地球飛行。

已退休的美國航天局科學家科斯勒說，目前的情況很嚴重。

不過，這份報告沒有說明應當怎樣情理目前存在的太空垃圾。