圖片版權 AP Image caption 蘋果、香蕉、梨、白花菜都被歸類是「白色」蔬菜水果。

發表在醫學期刊上的報告說，食用大量的蘋果等「白色」蔬菜和水果，有助於避免發生中風。

不過這篇發表在《中風研究期刊》上的調查報告說，進行研究的荷蘭科學家們也不清楚為什麼食用大量的白花菜、蘋果、梨以及香蕉等「白色」蔬菜水果可以令發生中風的機率降低52%。

該項研究是對2萬名成人進行為期10年的跟蹤調查，研究對象先詳細填寫問卷，說明前一年的生活和飲食習慣。

接下來的10年，研究人員就以此問卷追蹤研究對象的健康情況。

如此，研究人員就能了解中風和食用白色蔬菜水果之間的關係。

研究的結果顯示，每天增加食用25公克的此類蔬菜水果，中風機率就會降低9%。

在研究對象食用的白色蔬菜水果當中，有半數是蘋果和梨，而每個蘋果的平均重量是120公克。

但是研究人員沒有找到綠色（青菜、生菜之類的綠葉蔬菜）橙色與黃色（柑橘類水果）以及紅色與紫色蔬菜水果和中風之間有何關係。

研究人員說，還需要進行更多的研究才能了解為什麼食用白色蔬菜水果會有如此的效果，因為每日食用一個蘋果並不是件難事。

專家也指出，所有的蔬菜水果對人體都有很大的幫助，所以不見得從此以後就不必食用其他顏色的蔬菜水果。

心血管疾病和營養學的專家說，最重要的還是注意飲食的均衡，減少飽和脂肪酸和鹽分的攝取、規律的運動、經常檢查血壓並將血壓控制在正常的範圍。