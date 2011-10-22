圖片版權 DLR Image caption 「倫琴」衛星預計將會在周日墜落地球。

德國報廢的人造衛星「倫琴」預計將於周日（10月23日）墜落地球，其產生的碎片比上月墜落的美國衛星更多，理論上「砸人」的概率也更大。

目前難以斷定「倫琴」墜落的具體時間和地點。

專家預計，可能會有大約1.6噸的殘骸可能會經受大氣層的衝擊，墜落到地面上。

相比而言，上月墜落並最終保留下來的美國衛星殘骸還不到半噸。

「倫琴」衛星上裝備有發射時非常先進的X射線望遠鏡。據信殘骸中主要會是鏡面以及其它一些配件，預計會分成30塊碎片墜落地球。

由於海洋佔地球面積的多數，預計「倫琴」衛星仍最有可能墜入海洋。研究人員預測，該衛星的降落點可能會在北緯53度和南緯53度之間的任何地方，這樣北到英國，南到南美洲都在這個地理範圍之內。

未來規定

考慮到太空飛行器越來越多，其殘骸墜入地球的影響也越來越大，預計未來發射的衛星可能需要遵守更為嚴格的規定，以限制墜回道地球的殘骸的數量。

英國宇航署顧問克勞瑟教授對BBC說，「迄今為止，我們在設計衛星的時候主要是考慮到如何能夠在困難的宇宙環境中生存，卻沒有對報廢的衛星重新墜落地球這一點給與足夠的考量。」

他說，「在未來我們需要考慮如何獲得平衡。可能應該在衛星設計上，我們應該確保衛星在返回地面過程中，其大部分殘骸都在大氣層中被銷毀。」

克勞瑟還指出，「遺憾的是，我們已有50年的衛星史，在很長一段時間內我們需要面對這個問題。」