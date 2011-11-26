美国“好奇”号探测器奔向火星
- 2011年 11月 26日
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美國宇航局（NASA）的「好奇」號核動力火星探測器發射升空。
當地時間上午10.02（格林尼治標凖時間15.02），「好奇」號搭乘「阿特拉斯-5」型火箭，從佛羅里達州肯尼迪航天中心以南的卡納維拉爾角發射升空。
這個項目耗資25億美元。
「好奇」號探測器重達近一噸，有6個輪子支撐，比NASA之前發射的任何火星探測器都更先進，體積也更大。
它還配有一系列先進儀器和設備，以探索火星上是否曾經有生命的存在、是否能夠支持生命。
這一計劃可以說是美國宇航局最雄心勃勃的火星探測工程之一。
核動力
「好奇」號需要經歷8個半月的飛行才能到達火星表面。
美國一直希望探索火星上是否曾經存在生命。2004年科學家採取新思路，尋找火星存在水的證據。
之前發射的「勇氣」號和「機遇」號火星探測器相繼著陸火星，並發現火星曾經存在水的有力證據。
這一次，「好奇」號將探索火星上是否存在有機物以及生命的其它要素。
「好奇」號計劃在火星停留兩年。和「勇氣」號與「機遇」號不同，「好奇」號採用的是核動力，而且是利用鈈電池做能源，持續時間更長。