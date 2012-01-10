Image caption 多趾小貓內德和弗雷德

在英格蘭南部的漢普郡，兩隻名叫內德（Ned）和弗雷德（Fred）的小貓被移交到當地的貓保護協會。

通常情況下，貓的前爪有五個腳趾，後爪有四個腳趾，但是內德有額外的8個腳趾，他的弟弟弗雷德則多出了10個。

貓科動物諮詢處（Feline Advisory Bureau）的安迪·斯帕克斯博士說，這兩隻4個月大的小貓有這麼多額外的腳趾實在是「非常不尋常」。

「狀況不佳」

貓科動物保護協會的獸醫官凱倫·希斯坦德說，弗雷德前後爪上都長有額外的腳趾是一個「極端的情況」。

她補充說，額外的腳趾並沒有影響它們的健康。

這兩隻小貓來自「多貓家庭」，被送到慈善機構時「狀況不佳」。

內德和弗雷德目前被這所慈善中心照料，但它們會在兩個星期內被新主人接走並重新安家。