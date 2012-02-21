圖片版權 l Image caption 不讓男性看到廣告內容，是為了讓他們體驗性別歧視。

英國街頭將首次出現能夠識別讀者性別的智能廣告。這種廣告運用面部特徵識別技術，辨別面前是男性還是女性，從而播出不同內容的廣告。

據報道，該廣告本周在倫敦牛津街的一個公共汽車站首次亮相。

這個互動廣告版內裝有一個攝像機，能測量站在它對面的人的面部特徵，然後只向婦女和女孩顯示其廣告內容。

廣告版的識別正確率達90%。

廣告內容是由兒童慈善組織Plan UK製作的一個40秒鐘的短片。

如果是男性站在廣告版面前，它會顯示該慈善組織的網址。

性別歧視

這個公益廣告強調了發展中國家婦女和女孩面臨的問題，貧困、歧視、沒有決定自己命運的權利。

廣告短片中，三個13歲的女孩，分別來自英國、馬里和泰國，談她們的生活。

這家慈善組織說，不讓男性看到廣告內容，是為了讓他們體驗性別歧視。

面部識別

這個耗資3萬英鎊的廣告版將在牛津街上展示兩周。

廣告版的攝像頭測量觀眾的面部特徵，包括眼睛之間的距離，鼻子的寬度，下頜的長度，以及顴骨的形狀，然後判斷性別。

Plan UK強調，它不會儲存任何收集的數據。

該慈善組織希望能在今後4個月中籌集25萬英鎊，用於幫助貧困家庭的女孩子接受教育。