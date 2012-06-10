圖片版權 Other Image caption 利維克醫生發現並記錄下了企鵝非同尋常的同性戀活動（英國自然歷史博物館照片）.

上世紀初，在英國著名探險家斯科特船長對南極進行考察時發現的有關企鵝「同性戀」活動的記錄終於在一百年後出版。

在那次南極探險中，斯科特船長的醫務官喬治·利維克發現並記錄下了企鵝非同尋常的同性戀活動。

由於這個發現令人非常震驚，當時的發現者在官方報告中將有關記錄刪除。

不過，科學家們現在了解了企鵝同性戀活動後面的生理原因。

位於倫敦的英國國家自然歷史博物館已將有關記錄完完整整地予以出版。

生物學家利維克醫生在1910年隨斯科特船長前往南極展開考察。利維克醫生是企鵝研究方面的專家，他曾在開普艾達爾停留並觀察企鵝。

阿德利企鵝

他曾記錄了很多阿德利企鵝的生活細節，但很顯然，阿德利企鵝的一些行為令這位醫生感到尷尬。

對南極阿德利企鵝的研究記錄顯示，有企鵝與小企鵝和死去的母企鵝交配。而這些行為通常是由被他所稱的墮落的、流氓企鵝幹的。

利維克對這個發現感到非常尷尬，他用希臘文記錄下了這些發現。

利維克本來想就有關發現發表一篇論文，但在當時來說，似乎難以令人接受。因此，他後來在正式報告中沒有提及此事。

利維克醫生有關南極企鵝同性戀的記錄是由位於倫敦的英國國家自然歷史博物館發現的。

目前，利維克的手稿和一些照片首次在該博物館公開展出。